Evento dell’U.s. Aldini. Riconoscimento anche per Fabregas al prestigioso Premio “Amico dei bambini“

Giovedì 20 febbraio alle ore 19:30 presso Carro Social Club in via Granelli 1 a Sesto San Giovanni, in occasione della presentazione del ventesimo “Torneo Amici dei Bambini“ l’U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., assegnerà i premi 2024 Amico dei Bambini … Un Esempio per loro

Nella serata condotta da Massimo Ambrosini e Monica Bertini, numerosi i riconoscimenti nelle rispettive categorie: fra i premiati Luca Percassi (Amministratore Delegato dell’Atalanta), Giovanni Sartori (Direttore Sportivo del Bologna), Cesc Fabregas (allenatore del Como 1907), Stefan De Vrij (giocatore dell’Inter), Raoul Bellanova (giocatore Atalanta), Federico Guidi (allenatore Primavera AC Milan), Luciano Pisoni (Responsabile attività agonistica VillaValle ASD), Beatrice Merlo (giocatrice FC Internazionale Femminile), Lucas Biglia e Gabriel Paletta (allenatori Settore Giovanile Dilettanti Us Aldini). Il torneo sarà riservato alla categoria Esordienti 2012 e si svolgerà dal 30 marzo al 10 giugno 2025 presso il centro sportivo Aldini, a Milano in via Felice Orsini 78/84. Al via 38 squadre professionistiche e dilettantistiche. Tra le società iscritte spiccano: AC Milan, Atalanta BC, Como 1907, Torino FC, AC Monza e US Sassolo.

M.B.