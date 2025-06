Evento. Un sabato “A tutto sport“ all’aria aperta. I giovani alle prese con varie discipline

“A tutto sport“ è il titolo della manifestazione ludico motoria svoltasi a Montopoli negli spazi delle piscine Barbate in via Romanina. Una intera giornata ricreativa dove si sono alternati laboratori, discipline sportive e attività con particolare attenzione a quelli inclusivi. Un evento creato grazie anche al fondamentale contributo dell’Autorità garante per l’Infanzia e l’adolescenza, patrocinato dal comune di Montopoli e organizzato in associazione con Uisp cuoio. Una giornata dove bambini e adolescenti hanno potuto provare diversi sport divertendosi. "Un’occasione per stare soprattutto insieme – commenta Irene Cavallini vicesindaca di Montopoli – e dare modo a tutti di provare attività sportive diverse in un ambiente inclusivo dove non ci siano barriere soprattutto sociali. Un evento che rientra anche in quanto rappresentato dal nostro mandato politico nel mettere prima le persone". Un’amministrazione che ha voluito cogliere opportunità che possano agevolare iniziative dall’alto valore sociale: "Abbiamo avuto la possibilità di partecipare a un avviso di manifestazione di interesse indetto dall’Autorità garante per l’Infanzia e l’adolescenza finalizzato a sostenere la pratica sportiva per tutti i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 17 anni – ancora Cavallini – Intento che sposava quelle che sono anche le nostre intenzioni di dare una priorità a chi possa avere uno svantaggio economico o si trovi in condizioni di disabilità". Interesse accolto in pieno che si è trasformato in assegnazione delle risorse necessarie. Nel bando anche la richiesta palese di organizzare un momento di promozione dei temi come lo sport e l’inclusività. Momento che si è materializzato in una giornata all’aria aperta che ha reso soddisfatti organizzatori e partecipanti.

E quando si parla di sport, e temi sociali, difficile non incontrare l’interesse anche di Uisp come conferma Viola Gemignani presidente Uisp Cuoio: "Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito del comune per organizzare l’evento di oggi che conclude una giornata intera di sport inclusivo. Per noi l’inclusione è un tema fondamentale portato avanti con una serie di iniziative, attività e aggregazioni. Lo sport per i ragazzi è importante ed è il miglior veicolo per portare avanti l’inclusione. Aggiungo che lo sport non ha età ed è importante per la salute, per la disciplina e per la piena partecipazione alla vita sociale".

Marcello Baggiani