Ex bianconeri. Locatelli e Galloppa non dimenticano la vecchia Robur

Dimenticato della Robur, l’ex fantsista bianconero Tomas Locatelli, anche se ormai ha chiuso con il calcio giocato. "Appena ho appeso le scarpette al chiodo – ha raccontato al Fol –, ho proprio chiuso la porta al pallone. Non ho lasciato nemmeno uno spiraglio aperto. Però rimango sempre fedele ai miei cari amici che ho incontrato nel calcio. Quelli non si dimenticheranno mai". Tra i suoi più ‘cari’ amici ci sono Massimo Maccarone e Daniele Galloppa, con cui ha giocato proprio sotto la torre del Mangia. Entrambi hanno intrapreso una carriera in panchina. "Direi che loro potrebbero fare il primo allenatore e il secondo allenatore e io team manager. Poi decidete voi chi è il primo allenatore perché mi sa che qua sono bravi entrambi" ha scherzato Locatelli. Big Mac, effettivamente, è uno dei nomi attenzionati dal Siena Fc. Galloppa, sempre al Fol, ha invece dichiarato: "Da calciatore non c’è mai stata nessuna possibilità di un ritorno. Da allenatore c’è stata una mezza chiacchierata, niente di concreto. Se parlo l’inglese? A little bit (un po’, ndr)…. Allenare il Siena in futuro sarebbe una bella storia. Per riportare il Siena dov’era, firmo adesso col sangue. Però è chiaro che ci vuole un progetto, qualcosa di solido dietro".