Ex in panchina. Cosenza: Belmonte nuovo allenatore. Portanova il vice

C’è tanto Siena nel nuovo staff tecnico del Cosenza Calcio: dopo l’esonero di Alvini il club calabrese ha infatti chiamato alla guida della squadra Nicola Belmonte, affiancato da Pierantonio Tortelli, mentre Daniele Portanova sarà l’allenatore in seconda. Belmonte, cosentino di nascita, mister della Primavera dei Lupi prima della chiamata in prima squadra, ha indossato i colori bianconeri in tre diversi momenti: da calciatore e dal 2008 al 2009, dal 2011 al 2014 e dal 2018 al 2019, quando poi iniziò a collaborare con Dal Canto. Proprio in quel campionato, interrotto successivamente dal Covid, ebbe anche l’opportunità di vestire i panni di capo-allenatore in Siena-Como (1-0, rete do D’Auria), vista la contemporanea assenza dello stesso Dal Canto e del braccio destro Lamma. Portanova, che Belmonte lo ha incrociato nella prima parentesi senese (ha giocato sotto la Torre del Mangia dal 2004 al 2009 ed è tornato nel 2015, per un anno e mezzo), è approdato sulla panchina del Cosenza dopo aver intrapreso, appese le scarpette al chiodo, la carriera di procuratore di giovani calciatori (ha per esempio contribuito al passaggio di Nicola Viola al Napoli). Una bella sfida per entrambi: il Cosenza è ultimo i B, a -8 dalla zona salvezza.