Exploit Colpi Mezzolara e Medicina Fossatone

Domenica quasi perfetta per le quattro bolognesi che militano nel girone B di Eccellenza che, al termine di questo terzo turno di campionato, hanno portato a casa l’ottimo bottino di tre vittorie ed un pari. Partendo dai piani alti della classifica, il Mezzolara di Nicola Zecchi ha regolato 1-0 l’ex capolista a sorpresa Fratta Terme grazie a un gol di Morisi mentre il Castenaso di Fabio Rizzo, ora a quota 7 come i budriesi, ha faticato più del previsto per espugnare 2-1 il terreno di gioco del Solarolo: sotto 1-0, è servita una doppietta di Colli (col secondo gol in pieno recupero) per portare a casa l’intera posta in palio. Il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli ha finalmente trovato la prima vittoria stagionale grazie a una grande prova di forza per 3-1 (Lanzoni, Selleri e El Bouhali) sul campo del Pietracuta mentre l’Osteria Grande di Giangiacomo Geraci ha impattato a reti bianche, tra le mura amiche, contro il Russi.

Per quanto riguarda infine il girone A, le due bolognesi che vi militano hanno raccolto il modesto score di un pareggio e una sconfitta: lo Zola Predosa di Fabio Perinelli (in vantaggio grazie ad un’autorete) ha pareggiato 1-1 in casa della Bobbiese, mentre il Corticella di Michel Cavina è stato sconfitto 1-0 sul campo dell’Agazzanese.