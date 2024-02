Fa tutto Luppi: segna e poi sbaglia un rigore

CORREGGESE

1

CALCIO ZOLA

0

CORREGGESE: Raccichini, Ghizzardi, Prasso, Galli (43’ st Vezzani), Bertozzini, Benedetti, Simoncelli (30’ st Vaccari), Galletti, Cappelluzzo (43’ st Solinas), Luppi (45’ st Colombo), Leonardi. A disp. Paltrinieri, Ughetti, Truzzi, Staiti, Candeloro. All. Gallicchio.

CALCIO ZOLA PREDOSA: Roccia, Minelli, Di Giulio, Kourama, Mannarini, Marzillo (12’ st Cugino), Barbieri (29’ st Gilli), Andrejic (23’ st Marchesi), Tonelli, Margiotta (36’ st Nanetti), Oulai (29’ st Rimondi). A disp. Maiella, Baravelli, Cirasella, Gamberini. All. Frigieri.

Arbitro: Sapio di Cesena.

Rete: 15’st Luppi (C).

Note: ammoniti mister Frigeri e Kourouma (Z).

Un gol di Luppi, che sbaglia anche un rigore, regala la terza vittoria di fila alla Correggese, che regola di misura il Calcio Zola al "Borelli".

Subito in campo il portiere Raccichini, tesserato in settimana per prendere il posto del lungodegente Cipriani, che trascorre comunque un pomeriggio tranquillo: nella prima frazione Leonardi viene fermato dalla respinta di Rocia, poi è Luppi che, dopo un bello scambio con Cappelluzzo, alza troppo la mira.

Al 60’ il gol partita: Galletti serve centralmente Luppi, che stavolta è freddo nell’insaccare quello che sarà il gol partita. Nel finale l’ex attaccante del Modena ha l’occasione per raddoppiare, ma il suo penalty, concesso per un fallo di mano in area, viene respinto da Roccia.

"Quella di oggi è una vittoria assolutamente meritata – commenta a fine gara il tecnico bianco-rosso Claudio Gallicchio – perché non abbiamo concesso nulla ai nostri avversari e, anzi, siamo arrabbiati per non aver concretizzato tutte le occasioni che abbiamo avuto".