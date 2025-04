Fabio Mazzoni eletto nuovo presidente della Sandro Vignini Vicchio

Fabio Mazzoni è il nuovo presidente della Sandro Vignini Vicchio. Nell’assemblea dei soci è stato eletto il nuovo direttivo che guiderà la società mugellana per i prossimi anni. Il nuovo consiglio, ringraziando il presidente uscente Simone Bolognesi per l’impegno nella società e tutti i consiglieri del precedente direttivo, è già al lavoro per programmare fin da subito la prossima stagione sportiva, con ruoli e compiti definiti e un rinnovato spirito di condivisione.

Martina, figlia di Sandro Vignini, è stata nominata all’unanimità presidente onorario. La società di Vicchio sta strutturando la gestione tecnica: i primi due tasselli inizieranno a collaborare da subito. Il primo è un ritorno importante alla Sandro Vignini: Cesare Grati, che della società è stato il fondatore e presidente fino allo scorso anno, tecnico Uefa C e individual coach con grande esperienza in campo e fuori, sarà il responsabile tecnico della Scuola Calcio. Paolo Omoboni, allenatore dei giovanissimi Under 14, tecnico Uefa C, assumerà il ruolo di responsabile del settore giovanile e direttore sportivo.