Fabio Pivanti si dimette da direttore sportivo della Centese per divergenze tecniche

La Centese rende noto che Fabio Pivanti ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di direttore sportivo. La decisione, maturata in un clima di assoluta serenità, è legata a una diversità di vedute con l’attuale guida tecnica della prima squadra, in particolare su aspetti tecnici e sportivi. Un passo indietro, dunque, compiuto con responsabilità e nel solo interesse del bene della società. Fabio Pivanti ha voluto salutare così l’ambiente biancoazzurro: "Lascio il mio incarico da direttore sportivo con grande serenità. Ritengo che, in questo momento, un passo indietro sia il gesto più giusto per il bene della Centese, società che porto nel cuore e con la quale ho condiviso due anni intensi, ricchi di esperienze umane e sportive. Le mie dimissioni nascono da una diversità di vedute con la guida tecnica della prima squadra, che rendevano complessa una prosecuzione serena del lavoro. Auguro alla squadra, alla dirigenza e a tutto l’ambiente le migliori fortune: continuerò a tifare biancazzurro, da sempre e per sempre". Parole di profonda stima e riconoscenza arrivano dal presidente Alberto Fava: "Fabio è stato un punto di riferimento per la nostra società. Ha lavorato con il cuore, con professionalità e con una conoscenza profonda dell’ambiente. A lui va un ringraziamento sincero e sentito: ha dato tutto senza mai chiedere nulla. È una persona di grande valore umano e sportivo. Il nostro è un saluto che profuma di arrivederci". Nel frattempo, la società prosegue con determinazione la definizione della rosa per affrontare al meglio il campionato di Promozione. Dopo la conferma dei principali giocatori della scorsa stagione, è stato ufficializzato l’arrivo del forte esterno Baravelli, classe 2003, proveniente dallo Junior Corticella. Importanti novità anche tra i pali: entrano a far parte della rosa il portiere classe 1999 Tartaruga e il giovane talento classe 2006 Straforini, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Spal.

Franco Vanini