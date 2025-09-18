Fabriano al tappeto. Matelica, avanti tutta

2

FABRIAN0 CERRETO

1

5-4 dopo i calci di rigore

: Ginestra, Uncini, Bucari (1’ st Montella), D’Angelo, Giuli, Caleir Vilson, Bartilotta (11’ st Mengani), Sfasciabasti, Allegretti (26’ st Carsetti), Bianchi (18’ st Pedrini), Cornero (23’ st D’Errico). All. Ciattaglia.

FABRIANO CERRETO: Braghetti, Brodetto, Crescentini, Merciari (14’ st Perrini), Stortini, Toma, Malagrida (14’ st Fraboni), Bracciatelli, Amico, Russo (30’ st Gnahe), Chiavellini (23’ st Guidarelli). All. Del Bene.

Arbitro: Crincoli di Ascoli.

Reti: 6’ e 7’ st Allegretti, 25’ st autogol di Caleir Vilson.

Note: Serie dei rigori: D’Errico gol, Bracciatelli gol, Caleir Vilson gol, Amico gol, Mengani gol, Toma parato da Ginestra, Pedrini gol, Perrini gol, Carsetti tiro fuori, Crescentini gol: 4-4. Ad oltranza: Giuli gol, Gnahe parato da Ginestra: 5-4 per il Matelica.

Il Matelica pareggia nei tempi regolamentari il risultato dell’andata, quando a Fabriano aveva perso 2-1, e poi vince il derby di Coppa Italia ai calci di rigore grazie a uno straordinario Paolo Ginestra che neutralizza due penalty, il secondo dei quali decisivo sul nuovo entrato Gnahe. Finisce così tra gli applausi una gara vibrante, soprattutto nella ripresa. Sugli scudi anche bomber Allegretti (foto), autore di una doppietta, in virtù di due reti siglate in avvio dei due tempi. Dopo il vantaggio iniziale la formazione di Ciattaglia si abbassa un po’ e non riesce a ripartire di fronte a un avversario che cerca insistentemente il pareggio. La difesa locale, però, fa buona guardia.

Subito dopo l’intervallo ecco il raddoppio, propiziato da una bella azione di Bianchi che conquista palla e la serve indietro all’accorrente attaccante Allegretti, il quale non sbaglia: 2-0. Il Fabriano Cerreto, tuttavia, riapre subito il discorso qualificazione segnando in mischia sugli sviluppi di un calcio piazzato. Nella mischia in area c’è un tocco di Caleir Vilson che manda la sfera nel sacco. A quel punto entrambe le formazioni cominciano a giocare a viso aperto, cercando il pass per il turno successivo. Il Matelica gioca bene, così pure il Fabriano. Ginestra è pronto a sventare ogni velleità avversaria. Si arriva così alla "lotteria" dei calci di rigore, dove prevalgono i biancorossi di Ciattaglia.

m. g.