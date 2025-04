Fabriano Cerreto sconfitto in casa dalla Sangiustese: interrotta la striscia positiva

Fabriano Cerreto 0Sangiustese 1

CERRETO (3-5-2): Stroppa; Poeta, Mistura, Carnevali (31’st Franconi); Crescentini, De Sanctis, Gori (16’st Fondi), Conti, Grassi (19’st Guidarelli); Nacciarriti (23’st Palmieri), Marinelli (19’st Musso). All. Mariotti

SANGIUSTESE (3-4-2-1): Rossi; Iommi, Straccio, Pasqualini; Morazzini (1’st Cresci), Rogerio, Innamorati (34’st Tulli), Marini; Cognigni (40’st Tarulli), Crescenzi (43’st Paolucci); Formentini (43’st Cornero). All. Giandomenico

Arbitro: Ballarò di Pesaro

Rete: 39’ pt Formentini

Note: ammonito Crescentini

Si interrompe la striscia positiva di risultati del Fabriano Cerreto. I cartai vengono sconfitti di misura dalla Sangiustese Vp, in casa, con un gol subito nella frazione iniziale. Sono proprio gli ospiti a partire meglio. Al 12’ il tiro di piatto sinistro di Crescenzi da centro area termina a lato. Al 36’ lancio di De Sanctis, Iommi non rinvia bene, la palla arriva a Nacciarriti che da posizione favorevole non colpisce bene il pallone. Al 39’ il gol vittoria per gli ospiti: Formentini approfitta di una incomprensione difensiva dei locali, con Stroppa che sbaglia il disimpegno, siglando il gol che risulterà alla fine decisivo. Anzi poco prima del duplice fischio gli ospiti sfiorano il raddoppio.

A inizio ripresa Formentini sfiora il palo. Fuori anche il tiro di Cognigni. Ci prova il Fabriano Cerreto al quarto d’ora. Bella azione di Crescentini a destra, va sul fondo, serve Conti, ma Rossi anticipa e blocca. Altri tentativi di Iommi e De Sanctis, ma la mira è imprecisa. Al ‘38 tiro di Cognigni, blocca Stroppa. Nel recupero ci prova Conti, ma Rossi si distende e mette in angolo. Il Fabriano Cerreto - già salvo - ci prova fino all’ultimo per cercare almeno di continuare almeno la striscia positiva. La formazione allenata da Gastone Mariotti era reduce infatti da tre vittorie consecutive che hanno blindato la permanenza nella categoria. Nove punti conquistati nell’ordine contro Monturano, a Urbania e a Montegranaro.

Ora il Fabriano Cerreto occupa la decima posizione in compagnia di altre due squadre: Urbania, Montefano e i cartai vorranno chiudere bene nell’ultima sfida che li vedrà opposti, in trasferta, all’Atletico Mariner. Sangiustese - sesta, ma fuori dalla corsa playoff - terminerà il campionato invece in casa contro un Montefano già salvo.