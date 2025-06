Fabrizio Lo Sicco confermato al Follonica Gavorrano per la settima stagione

Il capitano resta. Fabrizio Lo Sicco vestirà la maglia del Follonica Gavorrano anche nella prossima stagione, la settima con i minerari. Arrivato in C2 nel 2010 giocando per due anni, è poi tornato nel 2020 per altre due stagioni, disputando infine le ultime due annate. Per lui anche la conquista di una Coppa Italia di Serie D nella stagione 2021/22.

"Mi sento in debito con questa società dopo l’anno difficile che abbiamo vissuto – commenta Lo Sicco –. Quindi, indipendentemente dalla categoria, sono felicissimo di restare e far parte ancora di questa famiglia. Qui sono a casa anche per come sono stato trattato in questi anni, ho il dovere di dare il 100% per questa società e di riscattare la scorsa stagione".

Lo Sicco elogia anche l’arrivo di Tommaso Bianchi. "Siamo cresciuti insieme a Follonica nel settore giovanile – puntualizza –. Sono veramente felice di giocare con lui e di vivere insieme lo spogliatoio. Ha fatto una grande carriera e ha grande esperienza, è un giocatore straordinario. Sono contento che sia tornato a casa. Conosco bene anche Pacini".