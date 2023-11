Faenza. Alberto Zaccheroni ospite del Milan Club

Giovedì prossimo alle 20.30 Alberto Zaccheroni sarà ospite di un incontro conviviale organizzato dal Milan Club Faenza per i soci e gli appassionati sportivi nella sede di Villa Franchi, in via Salita 2.

Il nome di Alberto Zaccheroni è legato al Milan per la vittoria del campionato nella stagione 1998-99. Lo scudetto, nell’anno del centenario della società milanese, fu conquistato con una fantastica rimonta che portò il Milan a superare la Lazio. Ad accompagnare Zac, sarà Doriano Tamburini, suo storico secondo al Baracca Lugo. Prenotazioni all’evento, che comprende una cena: 3533781751.