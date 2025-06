Faenza Calcio: confermati Ruffilli, Albonetti, Gimelli e Gjordumi per la stagione 2025-26

Il portiere e capitano Riccardo Ruffilli, i difensori Matteo Albonetti e Francesco Gimelli, e la mezzala Qazim Gjordumi. Ecco le prime conferme del Faenza che, dopo la salvezza ai playout contro il Gambettola, ha deciso da dove ripartire per la stagione 2025-26, seconda consecutiva in Eccellenza. Nicola Cavina, tecnico e ds anche lui confermato nel doppio ruolo, ha espresso soddisfazione: "La società è molto contenta di confermare questi giocatori che hanno fornito un rendimento costante, dimostrando notevoli qualità di far gruppo. Li riteniamo molto importanti dal punto di vista tecnico e umano, quindi ideali per trasmettere la loro esperienza ai giocatori più giovani". I quattro calciatori condividono la linea, tutti contenti di rimanere. Innanzitutto il portiere Riccardo Ruffilli, diventato capitano a inizio della stagione passata in cui ha superato il traguardo delle 500 partite in carriera: "Restare a Faenza – ha confermato l’estremo dei manfredi – è sempre stata la mia priorità. Ripartiamo dalla grande gioia di aver realizzato un’impresa che ha premiato il lavoro e lo spirito di sacrificio, mai venuti meno nei momenti difficili. L’obiettivo della prossima stagione è di fare un campionato tranquillo e di toglierci qualche soddisfazione in più. Il compito di noi giocatori più esperti sarà di crescere i giovani con l’esempio e la dedizione". Il centrale Matteo Albonetti resterà un punto fermo della retroguardia: "Sono felice di proseguire il mio percorso a Faenza, dove ho trovato un gruppo splendido, capace di raggiungere una ottima intesa. Ripartire da questa base, con innesti mirati, potrà consentire a Cavina di contare su un organico duttile e di fare cambi durante la gara. Non vedo l’ora di rimettermi gli scarpini".

Del reparto arretrato fa parte anche Francesco Gimelli, importante anche in fase offensiva: "Mi trovo bene a Faenza e sono felice di proseguire. Si è creato un bel gruppo con mister Cavina. Ho molta stima e fiducia che potremo fare bene in Eccellenza, campionato molto competitivo. Anch’io non vedo l’ora di riprendere".

Il veterano dell’ambiente biancoazzurro (109 presenze e 21 gol nel Faenza), è la mezzala Qazim Gjordumi, rientrato alla base due anni fa: "Sono soddisfatto dell’obiettivo che abbiamo raggiunto lo scorso campionato, grazie ad un gruppo che si è consolidato, superando le difficoltà iniziali. Questa è sicuramente una buona base di ripartenza per un torneo in cui possiamo toglierci delle soddisfazioni. Sono motivato a fare bene assieme a tutta la squadra". Contestualmente alle prime conferme, e in attesa dei primi acquisti, si cominciano a delineare anche le uscite (poche peraltro). Il difensore Shain Karaj, classe 2002, andrà alla Dozzese, neo promossa in Promozione. L’esterno Riccardo Signore si accaserà alla Fratta, neo promossa in Eccellenza. Da definire invece è il futuro di Aleks Grazhdani, il forte centravanti che cambierà casacca, e del centrocampista Matteo Strada.

Roberto Romin