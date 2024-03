Faenza-Sampierana il clou

Anche il campionato di Promozione ‘spende’ oggi il turno infrasettimanale con le gare della decima giornata di ritorno. Su tutti i campi si gioca alle 20.30. Nel girone D è il giorno dello scontro diretto al vertice. Un vero e proprio big match. Al ‘Neri’ di Faenza, i manfredi, secondi della classe con 50 punti (e il miglior attacco con 56 gol segnati), ospitano infatti la Sampierana, capolista con 56 punti e con la miglior difesa (22). Volendo riaprire il discorso promozione in tempi rapidi, ai padroni di casa, reduci da 2 successi consecutivi, servirebbe la vittoria. Gli ospiti invece vengono dal pareggio casalingo col Torconca, che ha interrotto una serie di 6 successi consecutivi. All’andata finì 2-2. Nel bilancio dei 13 precedenti, la Sampierana conduce con 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Sul sintetico del ‘Calbi’ di Cattolica, il San Pietro in Vincoli – 5° con 46 punti, in zona playoff con un margine di +7 e reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 giornate – affronta il Torconca, che invece è terzultimo con 25 punti, in piena zona playout, ma con sole 2 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, benché sia annunciato in ripresa, venendo da 3 risultati utili consecutivi con 5 punti racimolati.

All’andata lo Spiv, che può contare sul bomber Ndiaye (vice cannoniere del girone con 15 reti), vinse 1-0. A Classe va in scena un match che potrebbe alzare le ambizioni di entrambe le contendenti. I biancorossi, tornati in una posizione di classifica gratificante grazie ai 7 punti conquistati nelle ultime 3 uscite, ospitano infatti il Bakia Cesenatico. Le due rivali condividono il 6° posto a quota 39, a -7 dalla zona spareggi. All’andata, il Bakia vinse 2-0.

Qualche ambizione la nutre anche la Del Duca Grama, che scende a Forlimpopoli nella tana della sesta in classifica. I cervesi occupano la decima posizione a quota 35, hanno 6 punti di margine da amministrare sulla zona playout e ambiscono a sbarcare in una zona di classifica più sicura. L’occasione è ghiotta, perché gli artusiani (un solo punto nelle ultime 6 giornate) sono in caduta libera. All’andata, la Del Duca vinse 2-0. Al ‘Soprani’ di San Zaccaria, il fanalino di coda Cervia ospita il Cotignola, che ha appena sconfitto proprio il Forlimpopoli e lotta per uscire dalla zona playout (solo 3 punti di ritardo). Nel girone C, è big match anche all’Arboscelli, dove il Solarolo 2° della classe con 53 punti, ospita la Portuense del bomber Melandri (20), quarta a quota 48 e reduce da 9 turni utili. Lo Sparta Castelbolognese, con 10 punti di margine sulla zona pericolo, è invece in trasferta col Placci Bubano, che è in zona playout, ma reduce da 2 vittorie di fila.