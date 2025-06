Faenza U17 sconfitta ai rigori nella finale regionale contro Sasso Marconi

Uno straordinario campionato, che non è cancellato dall’atto conclusivo. Ma, certo, brucia tantissimo per l’U17 di Arturo Nicolosi la sconfitta ai calci di rigore contro il Sasso Marconi nella finale regionale di categoria, memorial ‘Stefano Credi’, disputata a Goro. Raggiunto nel recupero, il Faenza ha poi perso dal dischetto. Il Faenza parte bene, andando in vantaggio dopo 7’ con una rete di Peroni su assist di Badiali. Il Sasso Marconi non riesce a impensierire il Faenza, che va al riposo in vantaggio. Nel 2° tempo i bolognesi pareggiano su punizione. I manfredi non si scompongono e tornano in vantaggio con Rondhali che, da fuori area, la mette all’incrocio per il 2-1. La zona Cesarini diventa fatale. Al 92’ Collina fallisce il 3-1 e, sul capovolgimento di fronte, il Sasso Marconi trova il pareggio. Nei supplementari un fallo su Said atterrato in area, non viene segnalato e così si va ai rigori, dove il portiere avversario ipnotizza Said, Askarov e Lika Isni. Onore comunque, al di là del risultato finale, per il bellissimo campionato disputato dai giovani faentini, ultimi a concludere la stagione agonistica per i colori biancoazzurri.