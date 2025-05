FalkGalileo a un passo dalla promozione, Virtus Libertas sconfitta nei play-off

Ritorno in Promozione ad un passo per la FalkGalileo. Si conferma, invece, l’allergia alle finali play-off della Virtus Libertas che perde in casa contro i cugini dopo aver vinto i due confronti diretti in campionato.

Dopo l’hurrà di misura di domenica scorsa sulla Rubierese, i falketti di mister Genitoni fotocopiano lo stesso score a Cella grazie all’inzuccata di Grotti deviata al 66’ su corner di Iaquinta. Nella prima frazione i padroni di casa si fanno vedere con Peqini e Nicoletti, ma nella ripresa la FalkGalileo prende il sopravvento fino a indovinare il gol-partita che apre le porte alla trasferta di mercoledì sul terreno del San Secondo.

Davanti ad oltre 500 spettatori nella cornice del "Borelli" il pareggio confermato agli extra time fa sorridere il San Prospero Correggio sulla Virtus Mandrio: domenica prossima i biancazzurri sfideranno in campo neutro i modenesi del San Paolo per l’ultimo barrage. Locali a segno con l’inzuccata da angolo di Venturini, ma l’eurogol al sette del mancino Melis prolunga la contesa di 30’ in cui vincerà solo la stanchezza.

Migliora il risultato dell’anno scorso lo United Albinea che regola (3-2) il Carpineti e si regala l’ultimo atto contro il Vicofertile. Doppio vantaggio grazie al tocco di Bertolani e all’autorete di Crobelli, accorciata dal penalty di Caputo, poi nuovo scatto firmato Kessabi, prima del tiro a giro del fantasista Currà.

Amara retrocessione in Terza categoria per il Santos 1948 battuto dalla Virtus Bagnolo trascinata dal contropiede di Aldini dopo un’ora di gioco. La stagione no dei cittadini si conferma anche quando l’incornata di Carubbi viene salvata sulla linea. Stessa sorte per il Puianello che accarezza per qualche minuto la salvezza portandosi sull’1-2, ma la Boiardo Maer impatta nel secondo supplementare confermando lo score dell’andata. Dopo il vantaggio scandianese di Gibertoni, per gli ospiti la cabeza di Poli aveva siglato l’1-1 e all’inizio del primo tempo supplementare era arrivato l’euro-gol da fuori di Coly.

In Terza categoria blitz degli Amici di Davide che si vendicano sul Vetto dell’eliminazione nella semifinale del Memoria Presidenti. Avanti i gialloverdi grazie all’azione personale di Minelli, abile a saltare tre uomini e ad infilare, ma Gaspari impatta con uno shoot che s’insacca baciando il palo, quindi girata di Belbusti che pesca il sette.

Giornata stregata per la Plaza Montecchio che centra tre legni nel finale e viene infilzata nei supplementari dallo Sporting Tre Croci.

Pari a reti bianche per il Cavriago che elimina così il Cadelbosco chiudendo un periodo veramente nero.

Il riepilogoPrima categoria. Girone C finale play-off: Virtus Libertas-FalkGalileo 0-1. Play-off quarti regionali (mercoledì, ore 20.30): San Secondo-FalkGalileo.Seconda categoria. Girone D finale play-off: San Prospero Correggio-Virtus Mandrio 1-1 (dts). Play-out (ritorno): Virtus Bagnolo-Santos 1948 1-0. Girone E finale play-off: United Albinea-Carpineti 3-2. Play-out (ritorno): Boiardo Maer-Puianello 2-2 (dts).Terza categoria primo turno play-off: Vetto-Amici di Davide 1-2; Cavriago-Cadelbosco 0-0 (dts); Plaza Montecchio-Sporting Tre Croci 0-1. Semifinali (domenica, ore 16.30): Rivalta-Amici di Davide; Cavriago-Sporting Tre Croci.