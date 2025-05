FalkGalileo in finale play-off: Donelli decisivo contro la Rubierese

Una spizzata del mediano Donelli regala la finale play-off di Prima categoria alla FalkGalileo. Che piega 1-0 la Rubierese in un derby emozionante e ora affronterà nel derby cittadino la Virtus Libertas.

Nella domenica degli spareggi, il team di mister Genitoni doma la Rubierese che spinge soprattutto nella prima frazione, poi al 69’ il neo-entrato Donelli si fa trovare pronto in area piccola su un traversone dell’ex montecchiese Iaquinta. Decisivo il guardiano cittadino Martignoni che per ben due volte nega la rete al puntero Vanacore che avrebbe protratto la sfida ai supplementari. Nell’altra semifinale la Virtus Libertas piega (2-1) la Madonnina grazie al gol-lampo di Nicoletti e all’acuto di Peqini, mentre per i modenesi accorcia l’attaccante ex sanmichelese Pioppi.

Lacrime di gioia per la Campeginese di mister Viani che al termine dell’infinita sfida col Corlo riesca a strappare il nulla di fatto che vale la permanenza in Prima categoria, centrando l’obiettivo stagionale del club gialloblù che si riaffacciava in questa categoria dopo 10 anni. Ancora una volta decisiva la panchina della Virtus Mandrio che nei play-off di Seconda categoria regola (3-1) il Rapid Viadana dopo un botta e risposta nella prima frazione che ormai significava supplementari. Match-winner il bomber D’Elia che insacca di testa a 2’ dal gong e su penalty in pieno recupero. Porta stregata per il Fellegara che centra quattro legni con Corradini, Brusciano, Rubiani e Campani, mentre il Carpineti insacca un penalty a 15’ dal gong con Caputo e vola in finale. Due pari nella doppia sfida play-out con verdetti rimandati al return match di domenica prossima: scatta il Santos 1948 grazie allo shoot di Reggiani, ma la Virtus Bagnolo agguanta il pari nella ripresa con l’euro-gol al sette di Beltrami. Non basta un double del centravanti Briselli al Puianello che impatta (2-2) con la Boiardo Maer trascinata dal penalty di Maramotti e dalla rete in mischia di Gibertoni.

L’eurogol al sette di Santoro firma hurrà e secondo posto alla matricola assoluta Rivalta di mister Palmisano. Dopo la rete di Costoli in mischia per il Felina, i cittadini avevano impattato con l’inzuccata di Mbaye. Bronzo per il Vetto che piega a fatica (2-1) il Ramiseto grazie a Coriani e al rigore di Cavalletti. Debacle per il Cavriago che perde l’argento scivolando in quarta piazza: nel derby l’ex regina viene affondata (1-5) dai leader dello Sporting Cavriago. Dopo un primo tempo ad occhiali, sblocca Sonko da sottomisura, poi in rapida serie Redeghieri, Piacentini, Sonko e Asuenimhen. Hurrà in rimonta per la Plaza Montecchio sul Cadelbosco passato con Loforese, riacciuffato dallo shoot al volo di Renzi, quindi incornata di Soncini e assolo di Nikolai Lusetti.

