Falomi ruggisce ancora. La Castiglionese in fuga

COLLIGIANA

0

CASTIGLIONESE

1

COLLIGIANA: Chiarugi, Donati, Paparusso, Pierucci (64’ Cicali), De Vitis, Mariani (33’ Finetti), Baccani (88’ Bartalini), Mussi, Polo (60’ Discepolo), Marabese, Cianciolo M. (55’ Mugnai). All. Chini.

CASTIGLIONESE: Urbiti, Cecci, Giorgi, Mbounga, Menchetti, Menci, Viciani (77’ Castaldo), Minocci (93’ Imparato), Falomi (88’ Tacchini), Ricci (72’ Talladira), Borghesini (66’ Capogna). All. Fani.

Arbitro: Boeddu di Prato.

Reti: 39’ Falomi

COLLE VAL D’ELSA – Importante successo della Castiglionese, che a Colle di Val d’Elsa supera 1-0 la Colligiana e si conferma in prima posizione nella classifica del campionato di Eccellenza Toscana. Dopo un inizio equilibrato, è la Castiglionese a mettere a referto la prima occasione, con una punizione di Ricci al 16’ deviata da Chiarugi in angolo. Gli ospiti provano ad imporre il loro ritmo, ma i biancorossi rispondono con decisione, e al 26’ Marabese impegna severamente l’estremo difensore viola Urbiti. Otto minuti dopo è Mussi a provarci dalla lunghissima distanza, ma il tiro sfila a lato. Al 39’ la Castiglionese passa in vantaggio: sugli sviluppi di un corner Falomi trova la deviazione davanti alla porta e trafigge Chiarugi. Per l’attaccante viola è il quarto gol in campionato, ma soprattutto è un rete pesantissima per la classifica della propria squadra. La Colligiana accusa il colpo e due minuti dopo Ricci sfiora il raddoppio su punizione. Gli ospiti sembrano controllare la partita, e anche in avvio di ripresa continuano a spingere in cerca del raddoppio. Al 55’ Chiarugi devia in angolo la conclusione dalla distanza di Ricci. Quando il cronometro segna il minuto numero 67 Falomi trova il raddoppio sotto porta, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Nei minuti finali del secondo tempo la Colligiana protesta per un presunto fallo di mano nell’area della Castiglionese, ma il direttore di gara lascia correre. E’ l’ultima emozione della partita: neanche i cinque minuti di recupero cambiano il risultato. Per la squadra di Roberto Fani una vittoria che permette di mantenere il primato e di allungare la serie utile a quattro vittorie con zero gol al passivo nelle ultime tre. Mercoledì appuntamento al Faralli contro il Signa.