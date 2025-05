Fanfulla retrocesso in Eccellenza: il Guerriero lascia la Serie D

Dopo sette stagioni consecutive in Serie D il Guerriero ha dovuto alzare bandiera bianca. Nel girone B, uno dei più duri della categoria, è stato fatale il terz’ultimo posto al Fanfulla, che ha terminato con 32 punti il proprio percorso. La squadra allenata da mister Giuliano Gentilini, scesa in campo rimaneggiata tra infortuni e squalifiche, ha dato l’addio alla quarta categoria nazionale per importanza, con una sconfitta al Gianni Brera di Pero contro il Club Milano (3-2). Per i bianconeri, tanta amarezza e rammarico. Ma, soprattutto nelle fila della tifoseria più appassionata, c’è ancora chi spera in un colpo di scena. In un eventuale ripescaggio che potrebbe “promuovere“ a tavolino la squadra e riportarla in D. Allo stato attuale, però, alla Dossenina si dovrà ripartire dal campionato di Eccellenza. Ma sarà necessario candidare la squadra locale a un campionato ambizioso, da protagonista, per quello che rappresenta questa piazza storicamente nel calcio lombardo e non solo.

"Non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo, ma abbiamo dato anima e cuore e questo nessuno potrà mai togliercelo", ha commentato Alessandro Latini, centrocampista classe 2003. Inutile, a questo punto, continuare a recriminare sulle occasioni perse. Meglio concentrarsi sull’immediato futuro, per ripartire programmando bene. Pur nel momento triste, il Fanfulla dovrà ricominciare a coltivare qualche speranza e una di questa potrebbe rispondere al profilo del 2007 Alessio Amadei, figlio d’arte (suo padre Alberto è stato attaccante bianconero all’inizio anni Ottanta), che proprio all’esordio assoluto nella formazione maggiore nell’ultima partita di regular season di domenica scorsa, ha siglato anche il suo primo gol. Un lampo, uno squarcio di fiducia nel buio pesto della retrocessione, che dovrà e potrà aprire uno spiraglio di luce per riportare ai migliori livelli il blasone calcistico del Guerriero e di conseguenza l’umore della propria tifoseria.