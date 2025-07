Fano, altro colpo: preso l’ex Alma. Malshi è granata

Il Fano dovrebbe aver chiuso con Dedjon Malshi (foto). Il calciatore ha avuto nei giorni scorsi un paio di incontri con i dirigenti della società che gli avrebbero mostrato il loro interesse e alla fine Malshi avrebbe accettato le offerte del club di via Toscanini. Il centrocampista nato infatti a Fano nel 2004, ma di origine albanese che vanta anche 3 presenze con la Nazionale di Albania Under 15, faceva parte della rosa dell’Alma Juventus Fano che nello scorso mese di marzo era stata svincolata d’ufficio da parte della Figc dopo che la società guidata dal presidente Guida era stata estromessa dal campionato di Eccellenza. L’arrivo di Malshi, che potrebbe essere ufficializzato a partire da oggi, giorno di apertura del mercato dilettanti, è un gran bel colpo per il Fano, insieme a quelli degli altri ex granata Saponaro e Di Letizia. Malshi ha già nella sua carriera 40 presenze in serie D, tra campionato e Coppa Italia con l’Alma, collezionate nei tornei 2022/23 e 2023/24 ed è un centrocampista in grado di coprire diversi ruoli in mezzo al campo. Un reparto che dovrebbe essere ormai sistemato in tutti i suoi ruoli, mentre invece la società fanese starebbe cercando qualche altro valido profilo per completare il numero dei portieri e per l’attacco. Attesi altri collpi ad effetto, specie in caso di addio di Giovanelli che per motivi di studio potrebbe andare negli USA.

sil. cla.