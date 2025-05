Fano Calcio chiude il campionato contro Real Metauro e pianifica la promozione

Ultima gara di campionato per il Fano Calcio questo pomeriggio al comunale "Amati" di Lucrezia (calcio d’inizio alle 15,30) contro il Real Metauro, seconda forza di questo girone B di Terza categoria. I granata dovranno fare a meno del loro regista Omiccioli e dello squalificato Guei, ma potranno recuperare il giovane Manuelli che si è ormai ristabilito dall’infortunio. Sarà Bianchi a svolgere le funzioni di metronomo in mezzo al campo con a fianco Niang e Mea, mentre davanti Palazzi farà il suggeritore per le punte Sabattini e Giovanelli. In difesa, confermato in porta Sodani, capitan Nodari guiderà la difesa composta da Incerti, D’Anzi e Manuelli. L’obiettivo è chiudere in bellezza un campionato che il Fano ha dominato fin dall’inizio. Frattanto la società ha iniziato a programmare anche il futuro, facendo le prime valutazioni.

Forte dell’accordo col Sant’Orso che proietterà i granata in Promozione, è chiaro che il primo esame riguarderà proprio i giocatori delle due squadre. In attesa che il Fano Calcio finisca il torneo – è prevista anche la finale provinciale per il titolo di Terza categoria – e col Sant’Orso che ha invece chiuso il campionato con una meritata salvezza, è proprio verso il club rossoblu che si indirizzano le prime analisi dei vertici societari fanesi. Almeno quattro o cinque giocatori del Sant’Orso di quest’anno potrebbero infatti essere confermati anche per l’anno prossimo e vestire così la maglia granata.

Sul taccuino del direttore sportivo del Fano Roberto Canestrari potrebbero esserci i nomi dei centrocampisti Cristiano Frulla, Davide Mattioli e Antonio Saurro. Il Fano punta a formare una buona base di partenza con giocatori adatti alla categoria e scelti anche in proiezione futura, secondo i programmi della società che vuole scalare campionati e riportare il Fano dove merita.

s.c.