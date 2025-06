Fano calcio. I granata pescano dall’ex Alma per la difesa. Saponara e Letizia sono due acquisti "top»

Doppio colpo in chiave Alma per il Fano Calcio che si assicura le prestazioni di Michele Saponaro, difensore centrale di 19 anni e di Christian Di Letizia, classe 2007, difensore di fascia. Entrambi nell’ultimo campionato hanno giocato in Eccellenza. Per Saponaro ci sono anche 7 presenze in serie D nel campionato 2023/24 sempre con la maglia granata, con l’esordio il 24 settembre 2023 al Mancini contro lo United Riccione (1-3).

"Sono ragazzi di Fano, cresciuti nelle giovanili dell’Alma Juventus – commenta il presidente del Fano Calcio Giovanni Mei – che hanno scelto di giocare con la maglia della loro città pur avendo disputato categorie superiori. Questo gli fa loro onore e per noi è motivo di grande soddisfazione".

Dall’ex Alma potrebbe tornare Dedjon Malshi, albanese nato a Fano, 21 anni, che già vanta con la maglia granata ben 40 gettoni nelle ultime due stagioni in serie D dell’Alma, tra campionato, playoff e Coppa Italia. L’arrivo di Malshi sarebbe un bel colpo per il Fano Calcio che rafforzerebbe così il centrocampo con un giovane di valore e risponderebbe alla "mission" che la società di via Toscanini si è data.

"Da circa sei mesi – conferma il presidente Giovanni Mei – stiamo lavorando per ricreare il settore giovanile con ben cinque squadre. Vogliamo essere competitivi anche con i giovani e per questo cercheremo di mettere loro a disposizione tutto ciò che è indispensabile. Il settore giovanile deve diventare il fiore all’occhiello della nostra società, formando dei ragazzi, sia sotto il profilo del carattere e dei valori sia sul piano sportivo, in grado poi di avere uno sbocco in prima squadra o in altri campionati più importanti. Non c’è concorrenza dunque con le scuole calcio fanesi o dei dintorni perché noi puntiamo a formare dei ragazzi motivati ad intraprendere una possibile carriera calcistica. Sappiamo che ciò comporta rischi, problemi ed anche risorse economiche, ma noi vogliamo che il Fano Calcio sia composto principalmente da fanesi e che si identifichi con la nostra città".

Silvano Clappis