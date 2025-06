Fano Calcio: Omiccioli avvia il mercato, accordo con Gucci e Scarlatti

Ora che il nuovo tecnico Mirco Omiccioli ha preso posto sulla panchina del Fano, si può dare inizio al mercato della società granata. Appare chiaro che prima di guardare altrove, l’intenzione dei massimi dirigenti fanesi e di Omiccioli è quella di capire che tipo di materiale si trova in casa, tenendo conto sia delle rose sia del Fano Calcio che del Sant’Orso che hanno chiuso da poco rispettivamente il campionato di terza Categoria e di Promozione. Senza ovviamente trascurare le occasioni che si possono presentare all’esterno, come è stato con il caso Niccolò Gucci. I vertici del club avevano da qualche tempo intavolato una trattativa con Gucci che in un primo momento si era conclusa con un "arrivederci" al prossimo anno, cioè a quando il Fano sarebbe stato in Eccellenza, ma evidentemente negli ultimi giorni le rispettive volontà sono cambiate e così è arrivato l’accordo per siglare il matrimonio fin da subito. Per la felicità dei tifosi granata.

Tornando alle analisi che sono in corso in queste settimane sui giocatori che facevano parte delle due squadre, Fano e Sant’Orso, proprio da quest’ultima che ha già disputato il campionato di Promozione, potrebbero arrivare alla corte di Omiccioli diversi giocatori. L’ufficialità è già stata data per Filippo Scarlatti (foto), difensore fanese, classe 2007, che ha già firmato un accordo per giocare in maglia granata il prossimo anno. Scarlatti, 18 presenze da titolare col Sant’Orso, convocato anche per la rappresentativa regionale, era finito sul taccuino di alcune società, anche di Eccellenza, ma il ragazzo ha deciso di sposare il progetto del Fano Calcio e quindi di crescere con la squadra della sua città.

Altri giovani del Sant’Orso, che possono essere schierati quindi come under, sono in procinto di mettere nero su bianco ed entrare così a far parte del gruppo di Omiccioli. I nomi sono quelli del trequartista Cristiano Frulla, classe 2006, dei centrocampisti Nicolò Moschella, classe 2006, e Mattia Palazzi, classe 2006, che dovrebbero unirsi al blocco degli under già in forza al Fano quest’anno. Poi naturalmente qualche altro giocatore con esperienza in Promozione potrebbe restare. Elementi come Bastianoni, Giacomelli, Fontana saranno valutati da mister Omiccioli visto che già li conosce avendoli affrontati con la sua Jesina nel campionato appena concluso. Insomma, il gruppo del nuovo Fano sta iniziando a prendere corpo. Un gruppo che vorrà risalire in fretta per raggiungere categorie più consone alla tradizione calcistica granata.

Silvano Clappis