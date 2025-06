Fano Calcio: Pianificazione Strategica per il Campionato di Promozione con Mister Omiccioli

Il mercato si apre il 1° luglio e il Fano Calcio ha tutto il tempo per programmare la costruzione di una squadra che dovrà affrontare il campionato di Promozione, a differenza dello scorso anno quando, per l’indecisione della categoria da disputare, dei primi calciatori scelti alla fine ne sono rimasti ben pochi. Questo volta la società di via Toscanini ha la possibilità di ponderare e pianificare con calma le proprie scelte in modo da presentarsi ai nastri di partenza con una squadra non solo allestita, ma anche rodata.

Il triplo salto di categoria impone scelte che tengano conto di un passaggio che per molti giocatori della stagione appena conclusa risulterà difficile da sostenere, considerato che la società granata punta in alto. "Chiaramente – dice il presidente Giovanni Mei – proseguiremo nel lavoro di continuare a dare una identità fanese alla squadra in modo che si identifichi con la città e con i tifosi".

Non è un caso che nella scelta di partenza, quella cioè dell’allenatore, si sia voluto puntare su un tecnico fanese come Mirco Omiccioli che oltretutto conosce assai bene la categoria Sarà ufficializzato nei prossimi giorni. E se la "fanesitudine" dovrà continuare ad essere il tratto distintivo del nuovo Fano Calcio è chiaro che la ricerca verrà indirizzata verso giocatori di Fano o dei dintorni.

Mister Omiccioli potrebbe allora portarsi dietro qualche fanese che conosce bene come potrebbe essere, ad esempio, Davide Zandri, centrocampista classe 1991, un fanese doc che ha avuto alla Jesina. Il tempo c’è, l’importante sarà allestire una squadra che sappia mantenere quell’entusiasmo che pian piano si è ricreato tra i tifosi granata.

sil.cla.