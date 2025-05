Fano Calcio riprende il campionato contro Olimpia Juventu con rosa ridotta

Archiviata la pausa forzata di sabato scorso per le esequie di Papa Francesco, il campionato di terza categoria riprende questo week end dalla giornata rinviata, con il Fano Calcio che oggi pomeriggio sarà impegnato a Falconara (stadio "Roccheggiani" ore 15) contro l’Olimpia Juventu. Squalificato D’Anzi, infortunati Riggioni e Manuelli, Sodani e Ricci in vacanza, Palazzi a mezzo servizio, mister Spendolini si trova con gli uomini contati e con ruoli scoperti.

Intanto la società in una nota a proposito della nascita del nuovo settore giovanile del Fano Calcio spiega che il riferimento ad una forma "diversa da quella speculativa praticata da altre scuole calcio", era rivolto non ai vivai giovanili presenti in città e curati da società dilettantistiche, bensì al fatto che due squadre professionistiche della vicina Romagna si erano già fatte avanti, proponendo una collaborazione con il Fano Calcio proprio nell’avviamento del settore giovanile. Per il Fano Calcio il vivaio è finalizzato a rinfoltire le varie formazioni e la prima squadra con ragazzi del posto, in modo che il Fano rappresenti veramente la città. Per questo la dirigenza granata non mancherà di allacciare accordi con le altre realtà calcistiche fanesi in modo di dare a tutti i giovani calciatori la possibilità di vestire la maglia della loro città.

s. c.