Fano Calcio: strategie di mercato per il campionato di Promozione

In attesa dell’apertura ufficiale del mercato dilettanti, il 1° luglio prossimo, il Fano Calcio sta sondando il terreno un po’ in tutte le direzioni per farsi trovare pronto quando poi dovrà ufficialmente depositare i nomi dei nuovi tesserati. Dati ormai per assodati i primi due acquisti, Niccolò Gucci e Filippo Scarlatti, il direttore sportivo Canestrari, il presidente Mei e il vicepresidente Biagiotti sono impegnati in questi giorni ad allacciare contatti con quelli che poi potrebbero essere i giocatori del Fano nel campionato di Promozione. Tra le priorità c’è, ovviamente, quella di completare il prima possibile il parco dei giocatori under: chiudere gli accordi in questo periodo significa assicurarsi per tempo i migliori giovani che ci sono in circolazione. In questo senso si può leggere la voce che dà per molto probabile l’arrivo a Fano di un classe 2006 dal Fossombrone: si tratterebbe dell’attaccante Gabriel Beciani, calcisticamente cresciuto tra Marotta e Senigallia.

C’è poi tutta la questione dei giocatori svincolati d’ufficio dall’Alma Juventus Fano nel corso dell’ultimo campionato a causa del ritiro della formazioni granata del presidente Guida. Ricordate quando qualche tempo fa la società del presidente Mei aveva chiesto alla Figc la possibilità almeno di far continuare gli allenamenti agli ex giocatori dell’Alma? Nonostante gli fosse stata negata l’autorizzazione, i contatti con alcuni di loro sono rimasti. Come ad esempio la pista che porta al difensore centrale Michele Saponaro (foto a sinistra), 20 anni, 8 presenze con l’Alma in Serie D nella stagione 2023/24, prima di restare "invischiato" l’anno scorso nel disastroso campionato di Eccellenza. Saponaro potrebbe rappresentare una pedina importante per la difesa fanese. Insieme a lui anche qualche ex Alma potrebbe avere la possibilità di continuare ad indossare la maglia granata ma sotto una gestione societaria decisamente diversa. Due nomi su tutti: il portiere fanese Andrea Tommasino, classe 2005 e il centrocampista albanese nato a Fano Dedjon Malshi, 21 anni compiuti da poco, ma già 40 gettoni in D con l’Alma. Appaiono per il momento piuttosto lontane invece sembrano le strade che portano agli ex jesini Zandri e Paradisi. Per il primo ci sarebbe stato un contatto rivelatosi però infruttuoso, mentre per Paradisi, che ha deciso da poco di non rinnovare con i leoncelli, forse se ne riparlerà più avanti.

sil.cla.