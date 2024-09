Fano Canestrari: "Fiducia a Spendolini"

Un fulmine a ciel sereno per il Fano calcio: il tecnico Giovanni Cornacchini, che fino a due giorni fa aveva sposato il progetto, ha deciso di dire sì alla chiamata dell’Aurora Treia, squadra militante in Promozione nel girone B; con lui anche Alberto Rondina, con cui ha già lavorato lo scorso anno nell’Alma. Il direttore sportivo del Fano Roberto Canestrari ammette che è stata una notizia inaspettata, ma che accetta la scelta presa dal tecnico e per ora la squadra sarà guidata da Luca Spendolini, che era il vice allenatore di Cornacchini. Scelta interna che rimarrà almeno fino alla settimana prossima, quando sarà nota la categoria in cui il Fano sarà inserito.

Canestrari, come commentare la decisione di mister Cornacchini?

"È difficile commentare la partenza di Cornacchini, perché è stato un fulmine a ciel sereno – commenta il direttore sportivo Canestrari –. Non c’era alcun sentore di nessun genere, non ci sono stati malintesi e si andava d’amore e d’accordo. Problemi zero, nonostante le difficoltà del momento con l’incognita della categoria, ma eravamo partiti e le cose stavano funzionando bene. Il mister mi ha comunicato la sua decisione, e ne abbiamo dovuto prendere atto, ora dobbiamo guardare al domani, andiamo avanti e accantoniamo il discorso Cornacchini, siamo sereni e rispettiamo la sua scelta, e noi faremo le nostre scelte per la panchina".

Avete già pensato a qualche nome o contattato qualcuno?

"Non abbiamo ancora contattato nessuno, perché in questo momento non sappiamo ancora in quale categoria disputeremo il prossimo campionato e attualmente abbiamo deciso per la soluzione interna, cioè Spendolini, che aveva spazi importanti per la gestione dell’allenamento. È una persona stimata, che ha avuto un buon impatto con i giocatori, e adesso come adesso sarà lui a dirigere gli allenamenti. Abbiamo deciso di aspettare la categoria e poi valuteremo i nomi e contatteremo l’allenatore che più è idoneo per il nostro progetto. Non è una categoria di differenza, ma ben quattro, e con un parametro così alto non sarebbe logico individuare ora il sostituto di Cornacchini. Abbiamo ora una persona valida, capace, era già collaboratore di Cornacchini ed è seguito dalla squadra, ed è per noi in questo momento la scelta migliore".

Quando si saprà la categoria di appartenenza?

"Il 2 settembre dovrebbero dare la sentenza definitiva e dirci ufficialmente la categoria. Da quel momento faremo le nostre valutazioni. Martedì inizierà la nostra seconda fase, e a seconda della categoria in cui militeremo, che non è cosa da poco, faremo le nostre scelte. Noi siamo fiduciosi, lavoriamo con serietà e in armonia, e sotto questo aspetto sono contento e sono ottimista".