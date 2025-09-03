Fano ha superato l’esame. Canestrati: "Avanti così"

L’Alma Fano ha superato l’esame di Villa San Martino, ovvero il primo vero confronto contro una formazione della sua categoria. Finora i granata non avevano mai affrontato una squadra di Promozione, per di più in un incontro ufficiale; sabato scorso scorso a Pesaro, opposti al Villa San Martino, Fontana e compagni hanno fornito una positiva prestazione, riuscendo pure a vincere (0-1), nonostante le numerose assenze. Mister Omiccioli ha dovuto fare a meno di mezza squadra, mancavano infatti Andrea Omiccioli, Gucci, Pierpaoli e Mattioli.

"Sono soddisfatto della prova dei ragazzi – ha commentato il direttore sportivo Roberto Canestrari – perché con tutti gli assenti che avevamo siamo riusciti a fare una buona prestazione, sfruttando subito l’occasione da gol creata, e poi difendendo bene e gestendo bene il vantaggio. È vero che il Villa San Martino ha premuto davanti, puntando soprattutto sul movimento dei suoi attaccanti, ma non è mai riuscito ad impensierire veramente la nostra porta. Sono convinto che sarebbe stato più probabile trovare il gol del raddoppio che subire il loro possibile pareggio. Teniamo anche presente che non abbiamo alzato molto i ritmi della gara anche per via delle assenze".

Il gol di Sartori, dopo appena 9’ di gioco, ha dato la carica giusta ai granata, circondati dall’entusiasmo di oltre 200 tifosi, e lasciato intendere come l’attaccante cattolichino possa essere un ottimo partner per il bomber Gucci. "Vincere è sempre importante, – ha concluso il diesse Roberto Canestrari – anche se è la Coppa Italia. È importante cominciare con il piede giusto". Ora c’è tutta una settimana per preparare il debutto in campionato.

sil.cla.