Fano, la coperta è corta e si pensa al mercato

È un’Alma Fano in emergenza – come spsso dall’inizio della stagione – quella che dovrà affrontare domani al "Mancini" la Nuova Real Metauro (ore 15,30) in una sfida che già può dire molto sulle ambizioni dei granata in questo campionato di Promozione. Una emergenza dettata dal fatto che la squadra fanese è continuamente falcidiata dagli infortuni che colpiscono indistintamente vecchi e giovani calciatori e che impediscono a mister Omiccioli di poter lavorare con continuità e soprattutto con quelle certezze che sono indispensabile per affrontare un campionato di primo piano. Così, purtroppo, non sta succedendo, come dimostra anche il bolletino medico di questa settimana che registra diversi infortunati. Il caso più grave, come conferma il medico sociale dell’Alma, dottor Augusto Sanchioni, è quello di Sartori che, secondo gli esami effettuati dopo la gara con la Castelfrettese, ha riportato una piccola lesione al polpaccio che comunque lo costringerà, come minimo, ad un paio di settimane di riposo. Anche un altro attaccante, Beciani, è uscito anzitempo nella gara di domenica scorsa per un colpo al ginocchio e dunque rimarrà sotto osservazione. L’assenza soprattutto di Sartori depaupera un reparto offensivo che è già orfano di Gucci dall’inizio di stagione, per cui non sarà semplice ovviare a queste assenze pesanti. "Abbiamo altri attaccanti a disposizione – dice il presidente del club granata Giovanni Mei – come Sabbatini, Arpaia, Zaccardo, giovani che hanno l’occasione per mostrare le loro qualità".

La società potrebbe però guardarsi attorno e decisder di tornare sul mercato per rinforzare il reparto. Intanto i tifosi si stringono attorno alla squadra: striscioni e appelli sui siti per andare allo stadio domani e sostenere l’Alma in questo momento particolare. I prezzi dei biglietti: curva 5 euro, tribuna 10, tribuna centrale 20. Botteghini aperti un’ora circa prima della partita.

"Voglio ringraziare questi tifosi – ha detto il direttore sportivo Roberto Canestrari – perché nonostante la sconfitta hanno incitato fino all’ultimo momento la squadra e questo, secondo me, rappresenta un atteggiamento da tenere sempre, da mantenere in ogni circostanza, e penso che saranno ripagati per questo loro comportamento sportivo" sil. cla.