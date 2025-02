Fano, la scelta di riggioni. "Ho il cuore granata»

Tre fratelli, tre calciatori, tutti e tre difensori: dopo Nicolò, classe 2000 che ha smesso, Bartolomeo, classe 2004 che gioca a Fossombrone, tocca a Tullio vestire i colori granata. "Ho deciso di venire al Fano Calcio – dice il 17enne centrale fanese – perché ho pensato che un’avventura in una prima squadra con giocatori d’esperienza potesse solo far bene per la mia crescita. Sia in campo che fuori. E la Terza categoria non ha per niente cambiato le miei opinioni sul progetto e sulla squadra". Con due fratelli più grandi difensori era… naturale che anche Bartolomeo seguisse la stessa strada. "Fin da piccolo – racconta Riggioni – venivo impiegato in difesa perché ero uno dei ragazzi più alti, così è stato logico continuare in quel ruolo, per proseguire poi quella che è anche una tradizione di famiglia (ride, ndr)". Gioca al centro della difesa, ma sa adattarsi a qualsiasi ruolo. Col Fano è protagonista di un campionato da ricordare: "Abbiamo fatto un girone di andata stupendo senza perdere un punto. Speriamo di fare la stessa cosa nel ritorno", aggiunge Bartolomeo Riggioni.

s. c.