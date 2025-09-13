"Fano, lavori allo stadio"

L’assessore allo sport Assessore Alberto Santorelli è particolarmente vicino all’Alma Fano. È andato coi tifosi alla prima trasferta a Ostra e domenica sarà al Mancini.

Assessore a che punto siamo?

"Si apre una nuova pagina per il calcio fanese. Oggi possiamo guardare al futuro con convinzione e sano entusiasmo. Un ringraziamento speciale va al presidente Mei, al vicepresidente Biagiotti, al ds Canestrari, alla dirigenza, a tutto lo staff tecnico e ai giocatori di oggi e dello scorso anno. Si parte su basi solide grazie al lavoro del Consorzio Fano Sport che ha raggiunto quota 22 soci e dato finalmente alla città ciò che il pubblico granata chiedeva da decenni: ovvero un gruppo di imprenditori locali che si occupassero di calcio e di gestione della società. Quando siamo arrivati alla guida della città abbiamo trovato smarrimento, rabbia, sfiducia: oggi, invece, tutti insieme stiamo scrivendo un nuovo capitolo che, ne sono convinto, porterà l’Alma Fano dove merita di stare".

Un ruolo fondamentale ce l’ha anche la tifoseria...

"Sono andato ad Ostra volutamente in mezzo ai due gruppi della tifoseria e ho percepito chiara la volontà di sostenere insieme l’Alma. Questo spirito è fondamentale e concorre ad alimentare un ambiente sano, positivo ed efficiente, che rimetta al centro la programmazione, l’organizzazione e la buona gestione. Avremo momenti difficili che sono convinto supereremo insieme. Fano ha una tradizione calcistica importante, che vogliamo onorare e rilanciare".

Come e con quali strumenti?

"La vera novità riguarda l’intero movimento calcistico cittadino: tutti i settori giovanili della città hanno atteso i cambiamenti in atto con grande senso di responsabilità, consci che la nascita di un processo virtuoso avrebbe creato benefici all’intero movimento. Abbiamo registrato un aumento del 40% delle richieste di spazi e strutture da parte delle società sportive e la metà di queste operano nel calcio: questo significa che si sta tornando a ragionare in prospettiva e ad essere di esempio. Con la Giunta Serfilippi tutti gli sport sono tornati al centro delle scelte amministrative e delle dinamiche sociali ed economiche del nostro territorio e il calcio ovviamente non poteva restare ai margini. Con il nuovo regolamento sugli impianti sportivi siamo ora in grado di programmare interventi mirati e manutenzioni, per non trovarci più nella situazione che abbiamo ereditato, quella di impianti a pezzi e poco dignitosi, come la gradinata del Mancini dove cercheremo di intervenire al più presto".

sil.cla.