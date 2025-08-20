Fano, Zaccardo: un figlio d’arte per il gol

Nicolò Zaccardo, classe 2007, attaccante, mancino, è la punta under che in pratica prende il posto occupato lo scorso anno da Riccardo Giovanelli che la società granata intendeva riconfermare, con il ragazzo che invece ha preferito emigrare negli Stati Uniti per studiare. Figlio dell’ex campione del mondo Cristian, fisico possente, 185 centimetri di altezza, Nicolò Zaccardo ha tirato i primi calci nel Parma e proviene dalla Spal.

Nei piani di mister Omiccioli dovrà rappresentare un’alternativa al duo d’attacco composto da Niccolò Gucci e Matteo Sartori insieme all’altra giovane punta Gabriel Beciani, arrivato dal Fossombrone, mentre Alessandro Sabattini e Mattia Palazzi sono destinati più al ruolo di esterno offensivo il primo e di trequartista il secondo. Insieme al gruppo granata si è aggregato da qualche giorno anche Daniel Rovinelli, classe 2006, un attaccante di fascia che lo scorso anno ha vissuto per intero la tragica avventura dell’Alma Juventus Fano del presidente Guida in Eccellenza, e che al "Mancini", ha così ritrovato alcuni "compagni di sventura", come Malshi, Tommasino, Saponaro, Di Letizia che si sono messi a disposizione del nuovo Fano Calcio. Rovinelli sarà valutato con calma da mister Omiccioli nei prossimi giorni e poi la società granata prenderà eventualmente una decisione riguardo ad un suo tesseramento. Di altri giocatori in provasi è deciso di lasciarli liberi.

Campagna Abbonamenti. Da ieri è scattata la campagna abbonamenti per il prossimo campionato di Promozione sotto lo sglogan "Come prima… più di prima t’amerò!" che prevede l’ingresso a 15 partite casalinghe dell’Alma Fano allo stadio Mancini. I prezzi sono i seguenti: Curva Bronco 50 euro, Tribuna 100 euro, tribuna centrale 200 euro. Le tessere abbonamento sono in vendita tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 nella sede della società in via Toscanini, ingresso dagli spogliatoi. Per info: 333.3301076.

Date del campionato. L’Alma Fano disputerà tutte le 15 partite in casa nel giorno di domenica, mentre le trasferte si giocheranno il sabato, ad eccezion fatta per le sfide contro Lunano, Tavullia Valfoglia, Gabicce Gradara, Pergolese e Biagio Nazzaro che si disputeranno domenica. L’esordio in campionato è previsto in trasferta sabato 6 settembre a Ostra Calcio, mentre la prima in casa sarà domenica 14 settembre contro il Tavullia Valfoglia.

