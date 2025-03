Fari su Sanpa-Solarolo

Si giocano oggi pomeriggio alle 14.30 le gare della ventinovesima giornata (tredicesima del girone di ritorno) nel campionato di Eccellenza. Al termine della regular season mancano solo 6 turni e, soprattutto in coda, c’è grande fermento, oltre che equilibrio.

Sanpaimola-Solarolo. Al ‘Buscaroli’ di Conselice si ritrovano di fronte le migliori interpreti dei team ravennati. I padroni di casa, reduci da 3 vittorie e un pareggio di fila, viaggiano col vento in poppa diretti verso la tranquillità. Con 41 punti, che vogliono dire 6° posto, l’aritmetica lascia aperto anche uno spiraglio per i playoff. Con 9 risultati utili consecutivi, il Solarolo ha impostato il proprio cammino sui binari della continuità. Il 9° posto a quota 37, con 4 punti di margine sulla zona playout, è confortante.

Castenaso-Russi. Dopo aver sconfitto Massa Lombarda e Osteria Grande, è arrivato il pareggio con la capolista Mezzolara. I falchetti – undicesimi con 34 punti – restano fuori dalla zona playout, ma dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo un’altra volta, perché il Castenaso (in zona playoff, ma reduce da 2 partite con un solo punto all’attivo) difende il 3° posto in condominio col Pietracuta.

Mezzolara-Massa Lombarda. Il successo sulla Reno, nel ricordo del presidentissimo Elio Aresu, e la precedente vittoria, sempre al ‘Dini e Salvalai’, contro il fanalino di coda Granamica, hanno rilanciato i bianconeri fuori dalla zona playout, che ora sono attesi dall’esame capolista. A Budrio, il pronostico è tutto per i padroni di casa che, tuttavia, come ha dimostrato il Russi, non sono inarrestabili.

Reno-Granamica. Il fanalino di coda (2 punti nelle ultime 6) sembra aver mollato gli ormeggi, ma la buccia di banana è sempre dietro l’angolo. Con questa consapevolezza, la Reno, scivolata in zona playout anche per via di un ruolino deficitario (5 ko nelle ultime 7 giornate), punta decisa al bottino pieno. Da sfruttare c’è il fattore campo del ‘Nostini’. Fra i padroni di casa è squalificato Bolognesi.

Faenza-Medicina. Con 10 punti racimolati nelle ultime 6 giornate, i manfredi hanno dimostrato di esserci e di potersi giocare le proprie carte nella volata finale. Il 16° posto a quota 28, con 5 punti di ritardo dalla tredicesima piazza non ammettono rallentamenti. Il Medicina, 6° a quota 41 col Sanpaimola, e reduce da 6 risultati utili consecutivi, è un avversario tostissimo. Basti pensare il colpo corsaro di un mese fa in casa dell’attuale capolista Mezzolara.

Sugli altri campi: Cava Ronco-Pietracuta, Gambettola-Vis Novafeltria, Osteria Grande-Tropical Coriano, Sant’Agostino-Sampierana.