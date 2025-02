Fatale per il tecnico campano il ko ad Arzignano. Lecco, via mister Volpe. Porte riaperte per Baldini

Il ko di Arzignano fa saltare la panchina di Gennaro Volpe e riapre le porte… a Francesco Baldini. Pare non esserci fine alla crisi del Lecco che, dopo la sconfitta per 2-0 subita sabato pomeriggio al termine di una partita in cui ha palesato tanti limiti pur sprecando parecchio, ha deciso di cambiare rotta e di sollevare dall’incarico Gennaro Volpe. Il tecnico campano, subentrato lo scorso 28 ottobre a Baldini, paga a caro prezzo un ruolino di marcia da retrocessione diretta. Sotto la sua guida, infatti, il Lecco, falcidiato anche da tanti infortuni, ha ottenuto la miseria di 11 punti in 14 partite e quindi la società, dopo un’attenta riflessione, ha deciso ieri di esonerare, con uno scarno comunicato uscito nel primo pomeriggio, l’allenatore che se ne va dalla sponda manzoniana del Lario insieme al secondo Bongiorni e al preparatore atletico Colla. Una nuova rivoluzione quindi a Lecco in un’annata partita malissimo e proseguita ancora peggio, con Gennaro Volpe che non è riuscito ad imporre le sue idee, con la squadra priva di grinta e determinazione e con una società in confusione che ha optato per una rivoluzione nel mercato di riparazione che finora non ha dato nessun frutto. Ed ora? Francesco Baldini è ancora sotto contratto col Lecco, come del resto tutto il suo staff, e quindi il tecnico toscano, accostato alla Spal solo pochi giorni fa, potrebbe ritornare sulla panchina dei blucelesti.

Fulvio D’Eri