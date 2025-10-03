Fate largo ai Giovanissimi

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo giovanile della Pistoiese andando a conoscere le formazioni Under 15 e Under 14, rispettivamente Giovanissimi A e B. La squadra Under 15 sarà guidata da Riccardo Marmugi, tecnico con grande esperienza nel calcio dilettantistico. "Il mio è stato un arrivo particolare – ha detto l’allenatore – perché a inizio giugno avevo trovato un accordo con la Lampo Meridien, ma poi ho preferito fare un passo indietro. A seguire, grazie a Filippo Baragli, c’è stata l’opportunità di entrare nel mondo Pistoiese e come potevo dire di no?". I Giovanissimi A hanno iniziato la preparazione a fine agosto, per poi esordire in campionato lo scorso weekend con un pareggio contro il Pistoia Nord: "Nonostante abbia avuto poco tempo a disposizione – ha proseguito Marmugi – ho trovato un gruppo con tanta voglia di lavorare. Questa è un’età particolare, in cui i ragazzi crescono e cambiano in poco tempo. Proprio per questo dobbiamo ricordarci che nel giovanile la priorità non è il risultato ma la crescita dei singoli. A Pistoia ho trovato un ambiente fantastico, con un’organizzazione da categoria superiore. Il compito mio e del club è quello di formare quanti più ragazzi possibili: quello è il nostro principale obiettivo".

La numerosa squadra degli Under 14, che conta circa quaranta tesserati, è stata divisa in due gruppi di Giovanissimi B, che prenderanno parte a due gironi differenti del campionato provinciale. Come ha sottolineato Lorenzo Cappellini però, non si tratta di due squadre ma solamente di due gruppi, una distinzione importante. "Ci teniamo – ha ribadito uno dei due allenatori – a far capire ai ragazzi che lottano tutti per gli stessi obiettivi e che tutti devono avere i cuori i colori arancioni. Per loro è un’annata fondamentale, perché si passa dal calcio a nove a quello a undici, in un certo senso si diventa ‘grandi’. Una transizione non semplice, ma ho tra le mani un gruppo che ha dimostrato di saper ascoltare e di avere tanta voglia di imparare. Durante il ritiro abbiamo chiesto tanto alla squadra, anche sul piano atletico, ma tutti hanno risposto positivamente: nessuno ha saltato nemmeno un giorno di preparazione fisica. Le mie sensazioni? Da tifoso arancione, allenare la Pistoiese è bellissimo: finché sarò qui darò tutto me stesso".

Disponibilità e voglia di lavorare sono due concetti fondamentali anche secondo Mirko Lodovichi, l’altro allenatore degli Under 14: "Fin dal ritiro abbiamo capito di avere a che fare con un gruppo di ragazzi serio e motivato. Mi ascoltano sempre e in questo primo mese mi hanno mostrato di saper imparare in fretta. Sappiamo che per loro sarà un anno di crescita e di cambiamenti, ma ci sono le basi per poter guardare al campionato con ottimismo. Sono alla Pistoiese dal 2018 e mai come quest’anno ho visto un’attenzione al nostro lavoro così elevata. Grazie alla nuova proprietà c’è finalmente un progetto solido che guarda al futuro e alla crescita del movimento giovanile cittadino".

Michele Flori