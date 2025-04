FC Cinisello esonera l'allenatore Melgrati per comportamenti non idonei

Non capita tutti i giorni di assistere al licenziamento di un allenatore ad una giornata dal termine del campionato. Soprattutto quando sul campo le cose sono andate più che bene. A meno che, come spiega chiaramente l’Associazione Sportiva Dilettantistica F.C. Cinisello, società dell’hinterland milanese, non siano contestati al tecnico in questione "comportamenti non idonei". È successo infatti che Dario Melgrati (nella foto) sia stato esonerato dopo sei anni al servizio dei rossoblù, mentre la “Juniores“ da lui allenata si prepara a disputare i playoff del campionato per conquistare la promozione nell’Under 19 Elite. In un comunicato diffuso nei giorni scorsi, il Cinisello del presidente Antonio Rado ha voluto sottolineare il fatto che "l’allontanamento non è stato motivato dai risultati sportivi". "La società FC Cinisello - si legge nella nota - desidera chiarire le ragioni dell’allontanamento del. Signor Melgrati dalla sua posizione di allenatore della Juniores Under19. L’allontanamento non è stato motivato dai risultati sportivi, ma esclusivamente da comportamenti non idonei all’etica della società e da insulti rivolti alla società stessa, ad alcuni suoi componenti e al Presidente -. La società FC Cinisello tiene a sottolineare l’importanza dei valori di rispetto, fair play e professionalità, che sono alla base della sua filosofia e della sua attività. Pertanto, l’allontanamento del Signor Melgrati è stato una decisione necessaria per tutelare l’integrità e la reputazione della società. La società FC Cinisello si riserva di non fornire ulteriori commenti sulla vicenda".

G.M.