FCD Fucina, dalle partite sul web all’Eccellenza. Dopo la fusione col Muggio è nata la nuova società voluta dal tandem pugliese Manfredi-Pace

Guardando la classifica ci sarebbe ben poco da sorridere: appena quattro punti in sette giornate e sedicesimo (e penultimo) posto in classifica a braccetto con Assago nel girone B del campionato di Eccellenza. Una sola vittoria, un pareggio e ben cinque sconfitte. Ma in casa Fucina nessuno getta la spugna, anzi. Il campionato è ancora lungo e c’è tempo per riprendersi, a cominciare dalla prossima partita in programma domenica (in casa) contro i milanesi dell’Academy Calvairate (attualmente quarti).

Il progetto ambizioso va avanti anche perché in estate si erano fatti investimenti molto importanti, ad esempio l’ingaggio di Dario Toninelli (circa trecento apparizioni tra Serie C e B). E poi c’è l’entusiasmo di Domenico Manfredi e Domenico Pace a caricare il gruppo: insieme i due vecchi amici pugliesi hanno creato la squadra nel giugno del 2024 e insieme vogliono proseguire. perché sono stati loro a passare dal calcio sul web al salto nei dilettanti.

In realtà la società era stata creata per partecipare alla Goa7 League (competizione che ha riscosso un grande successo sui “social“), poi alcune circostanze l’hanno catapultata già nella passata stagione in Eccellenza dopo la fusione con il Muggiò.

Domenico Manfredi, creatore della squadra “social“, volto televisivo (è stato anche un ex concorrente del Grande Fratello) e tifoso milanista è il “deus ex machina“ accanto a Luciano Pace (presidente del club brianzolo e primo sponsor). "Sono un amante del calcio, andavo sui campi di Eccellenza e Promozione per cercare giocatori, qualcuno l’ho portato in Goa7 League. Mi sono appassionato sempre di più, perché questa è la parte più romantica del calcio. Così mi sono ritrovato con Luciano, un amico di infanzia: abbiamo sempre sognato di arrivare al calcio vero e così ci siamo messi al lavoro per il progetto nero verde di cui siamo orgogliosi". Insomma, tutto è nato quasi per gioco. Ma valeva davvero la pena provarci anche perché con tanta attenzione viene seguito pure il settore giovanile per la gioia di mamme e papà.

G.M.