Fcr alza l’asticella. "Seguiamo Salomone, un leader in attacco»

Fcr sette bellezze. Batte forte il cuore biancorosso alla vigilia del debutto in campionato, il settimo consecutivo dei forlivesi in Eccellenza, contro il Massa Lombarda (Antistadio 1, fischio d’inizio domani alle 17.30). "Abbiamo svolto una buona preparazione, con l’atteggiamento giusto, e adesso siamo pronti per cominciare", giura mister Daniele Mordini. Che ha tratto indicazioni positive dall’impegno di Coppa contro il Russi, terminato 1-1: "Giocavamo in trasferta, con diversi assenti, ma i ragazzi hanno risposto bene".

Grande rispetto per il Massa ("avversario insidiosissimo"), essendo "una squadra che abbina fisicità e tecnica, ben allenata e organizzata. Sarà una partita difficile, come tutte, nella quale cercheremo di sfruttare le nostre armi. Con grande fiducia". Confermato sulla panca biancorossa dopo la salvezza còlta con un turno d’anticipo nella passata stagione, in cui era subentrato in corsa a Simone Muccioli (silurato), Mordini potrà fare tesoro dei consigli del nuovo consulente tecnico Marco Scozzoli: "Sono molto contento del suo ingresso nell’Fcr, perché per me il confronto è fondamentale, soprattutto laddove avvenga con una persona come lui, competente e che stimo. La sua presenza sarà certamente un valore aggiunto per tutti". E potrà contare su una squadra che ha mantenuto l’ossatura portante: "Mi compiaccio della conferma di ragazzi portatori di valori morali importanti, un aspetto, questo, che fa la differenza. Coesione e spirito di gruppo sono alla base dei risultati".

Il 41enne tecnico faentino plaude all’operato del ds Marco Ricci ("sono molto soddisfatto della rosa a mia disposizione") e incorona ‘re’ Salomone, autentico crac del mercato e nuova punta di diamante dei forlivesi: "Non lo scopro certo io, Antonio è un talento. Lo dimostrano i suoi numeri. Al di là del valore indiscutibile del giocatore, però, è stato scelto anche per le sue doti di leader carismatico: insieme ai più esperti avrà il compito di contribuire alla crescita dei tanti giovani, per i quali dovrà fungere da esempio".

Quanto agli obiettivi dell’Fcr, Mordini osserva: "Sappiamo che l’asticella va alzata di default, perché quest’anno il campionato di Eccellenza sarà estremamente dispendioso e competitivo. Certamente di livello superiore rispetto alle precedenti stagioni. Va da sé, quindi, che servirà uno step ulteriore per centrare la salvezza". Nessun dubbio sulla favorita numero uno per la vittoria finale: la corazzata Ars et Labor Ferrara. "Dispone di un organico assolutamente di categoria superiore. Però i campionati non si vincono sulla carta, bensì sul campo, e ci sono altre squadre ben attrezzate. Che perlomeno potrebbero dar fastidio agli estensi".

