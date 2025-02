Fcr, arrivano i gol di Martoni: "Ora sto bene e darò il massimo"

Come un motore diesel, Lorenzo Martoni, 21enne attaccante alla sua terza stagione con l’Fcr Forlì, ha impiegato un po’ di tempo ad accendersi, ma adesso si è caricato sulle spalle i biancorossi – attesi da un tour de force di tre partite in sette giorni – per trascinarli a suon di gol (2 nelle ultime 4 partite) verso una tranquilla salvezza in Eccellenza.

Martoni, 31 punti (+4 sui playout) con una gara in meno: qual è, a oggi, il bilancio dell’Fcr?

"Non ci possiamo lamentare. Stiamo disputando un buon campionato e dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa per raggiungere il traguardo prefissato".

Lo spumeggiante avvio di stagione aveva illuso un po’ tutti. Poi cos’è successo?

"Siamo partiti forte, sull’onda dell’entusiasmo per il nuovo campionato, poi però abbiamo risentito delle tante defezioni che hanno assottigliato l’organico. Adesso comunque stiamo recuperando quasi tutti".

Lei è il capocannoniere della squadra con 4 gol: si è posto un obiettivo da raggiungere in termini realizzativi?

"Sì, sebbene nel girone di andata non abbia rispettato le attese. Adesso però, ritrovata la condizione fisica, sto facendo bene e darò il massimo per segnare il più possibile e aiutare la squadra in vista del rush finale".

Giunto alla terza stagione consecutiva in maglia biancorossa, qual è il gol che ricorda con più piacere?

"Quello realizzato quest’anno all’Antistadio contro l’Osteria Grande, dopo una pregevole azione corale: ho attaccato bene la profondità e sono riuscito a segnare con un bellissimo tiro a giro".

L’assenza di un bomber da doppia cifra è il peccato originale dell’Fcr?

"Un po’ è mancato, sì, perché al di là dei gol ci avrebbe dato tanto anche sul piano della personalità. Detto questo, la squadra è comunque competitiva".

Il recente blitz 0-2 in casa della capolista Tropical Coriano certifica che l’Fcr avrebbe potuto fare molto di più.

"È stata una delle partite più sentite di quest’anno. Abbiamo disputato una buona prestazione, nonostante fossimo rimaneggiati per squalifiche e infortuni, e siamo riusciti a portare via tre punti d’oro".

Ora 3 partite in 7 giorni: l’occasione giusta per dare una spallata alla classifica?

"Domenica incontriamo in casa la Sampierana, poi il 19 recupereremo la gara saltata a Solarolo, quindi il 23 faremo visita alla Vis Novafeltria. Tre incroci importanti in cui dovremo incamerare molti punti per avvicinare la salvezza".

Top e flop del campionato?

"Il Mezzolara è la squadra più forte, ma è pure imbottita di giocatori di categoria superiore, mentre mi ha deluso il Granamica, che mai mi sarei aspettato di vedere nei bassifondi della classifica a sgomitare per non retrocedere".