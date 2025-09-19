Fcr capolista, che avvio: "Avanti senza calcoli"

Tre vittorie su tre, 5 gol fatti e nessuno subìto, unica squadra a punteggio pieno del girone B di Eccellenza. Ars et Labor Ferrara? No, Fcr Forlì. I biancorossi di mister Daniele Mordini sanno solo vincere, ma una bella fetta di merito va certamente ascritta anche al ds Marco Ricci.

Ricci, la Fcr è partita a razzo… "Un bel risultato, avvalorato dall’impermeabilità difensiva, che ci consente di guardare avanti con fiducia".

A onor del vero, anche l’anno scorso la squadra partì forte, salvo poi perdere quota. "Accusammo delle flessioni nel corso della stagione, ma l’obiettivo era la salvezza e la nave arrivò in porto".

Domenica avete dato un dispiacere all’ex Candeloro, tecnico della Comacchiese ultima. "Era una partita molto sentita, che siamo riusciti a fare nostra con saggezza, grinta e determinazione. La Comacchiese resta una signora squadra, si rifarà".

Organizzazione e compattezza sono parsi, finora, i punti di forza dell’Fcr capolista. "Abbiamo la fortuna di avere un allenatore top, bravissimo a motivare i ragazzi mettendoli nelle condizioni migliori per esprimere il loro potenziale. Daniele è la ciliegina sulla torta".

Dica la verità: un pensierino ai playoff lo fate? "Prima c’è una salvezza da raggiungere, memori di quella centrata solo alla penultima giornata nella passata stagione. Verosimilmente dovrebbero mancare altri 35 punti per essere tranquilli, e solo il tempo dirà se potremo aspirare a qualcosa di più".

L’Ars et Labor è destinata a prendere il sopravvento oppure lei ritiene che ci sarà lotta? "L’Ars et Labor vincerà il campionato. Ne sono quasi certo. La squadra è completamente nuova e oltretutto è stata costruita in fretta, perciò necessita di tempo. Se non erro, in rosa sono solo due i giocatori di Eccellenza, gli altri sono tutti di categoria superiore, quindi a lungo andare la differenza di valori emergerà. Solo il Mezzolara può dar fastidio ai ferraresi".

Che ne pensa dell’altra forlivese: la Fratta? "È una squadra solida, che viene da un campionato vinto e ha tanta birra in corpo. Sono certo che si salverà bene. L’innesto di Sedioli, peraltro, dà spessore alla rosa. E poi c’è Spadaro, che ho avuto in passato e di cui conosco perfettamente il valore".

Quanto è stato difficile strappare alla concorrenza Antonio Salomone, re dei bomber di Eccellenza? "Non è mai facile arrivare a profili così importanti… La trattativa è stata un po’ tirata. Diciamo però che il rapporto privilegiato tra Antonio e mister Mordini si è rivelato decisivo...".

Domenica a Castenaso scontro al vertice con la seconda. "Andremo là per giocarcela, senza fare calcoli, contro una squadra da quartieri alti".

Marco Lombardi