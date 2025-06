Fcr Forlì 2025-26: Antonio Salomone rinforza l'attacco, Fratta Terme punta su Dozio

Sistemato l’attacco con l’ingaggio di Antonio Salomone, ‘re’ dei bomber di Eccellenza e gran botto di mercato, prende forma la rosa della Fcr Forlì 2025-26. Si riparte dalle certezze: profili solidi e affidabili, con radicata conoscenza della categoria. Il club biancorosso ha annunciato alla spicciolata il prolungamento dei contratti di Riccardo Carroli (portiere); Maicol Ferrari, Pietro Fiumi, Alex Magnani, Francesco Marzocchi, Denis Melandri e Alex Pascucci (difensori); Luca Bergamaschi, Matteo Parlanti e Paolo Rabiti (centrocampisti); nonché Simone Farabegoli, Francesco Lupattelli e Lorenzo Martoni (attaccanti).

Nel mentre, il ds Marco Ricci ha alzato il pressing per Erik Stucchi; si punta a trattenere il forte centrocampista di Santa Maria Nuova per la quinta stagione consecutiva: parti vicine, filtra ottimismo. Contestualmente, dalla formazione Juniores sono stati promossi in prima squadra i difensori Diego Antonini, Simone Bartolini e Lorenzo Raggi nonché il centrocampista Matteo Bartolini.

L’altra formazione forlivese che disputerà l’Eccellenza nella stagione 2025-26 è il Fratta Terme. Ieri la società di Bertinoro ha trovato l’accordo con Alessandro Dozio (foto) che, a partire dal 1° luglio sarà il nuovo responsabile del settore giovanile. Si tratta di un ritorno nella nostra terra: nel 2016 era stato al Meldola proprio con lo stesso incarico relativo al vivaio. Soprattutto, però, è stato responsabile tecnico dell’Udinese Academy, che aveva collaborato, appunto, con diverse società tra cui quella bidentina. La Fratta aveva annunciato di voler investire sul vivaio: già oggi ha formazioni di tutte le età eccetto la Juniores.

Classe 1968, Dozio ha giocato tra le altre nella Spal, nel Livorno e nell’Imolese, e soprattutto nel Como, dove è arrivato fino alla serie B. Da giovanissimo aveva vestito la maglia della Nazionale nelle categorie under 15, 16 e 17. Per chiudere, nel 2002-03 aveva vestito la maglia del Forlì prima di ritirarsi.

Per ora la società biancoverde ha concentrato le proprie mosse soprattutto fuori dal rettangolo verde di gioco, con la conferma di mister Enrico Malandri, artefice della promozione, e con l’arrivo di Marco Sozzi. Ex capitano proprio del Forlì, è diventato direttore sportivo della Fratta.