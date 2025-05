Federcalcio Marche: Speranze di Promozione in Serie D per K Sport Montecchio Gallo

Il comitato marchigiano della Federcalcio confida che un’altra squadra possa salire nel campionato di serie D per evitare che la prossima Eccellenza abbia 17 formazioni al via, l’intenzione del comitato è comunque non procedere al ripescaggio per arrivare a un organico a 18. La speranza è allora che la K Sport Montecchio Gallo possa tagliare il traguardo della D, ma in questo non è semplice che possa verificarsi tale possibilità dopo la sconfitta di domenica scorsa nel match di andata con la Vianese. Adesso i pesaresi dovranno fare il blitz per passare il turno. Poi ci sarà un altro passaggio, ci sarà infatti da superare la vincente della sfida tra i sardi del Monastir 1983 e i laziali della W3 Maccarese.

Non solo, la Civitanovese potrebbe presentare domanda di ripescaggio, non è stata ancora fissata la domanda di scadenza anche se di solito è ai primi di luglio, ma le speranze sono ridotte perché la matricola del club è recente, ha pochi anni di D sulle spalle e occupa una bassa posizione nella Coppa disciplina, e poi nella prossima stagione l’organico sarà di 162 squadre contro le attuali 168.

Ecco al momento le formazioni che hanno diritto a partecipare al prossimo campionato di Eccellenza Marche: Atletico Mariner, Chiesanuova, Civitanovese (può presentare la domanda di ripescaggio), Fabriano Cerreto, Fermana, Fermignanese, Jesina, K-Sport Montecchio Gallo (attualmente impegnata ai playoff nazionali per salire in Serie D), Matelica, Montefano, Montegranaro, Osimana, Sangiustese, Tolentino, Trodica, Urbania, Urbino.