Federcalcio. Valerio Branda va in pensione. Matteo Donato nuovo segretario

PERUGIA – La vera domanda è: quale delle sue tante passioni coltiverà adesso? Il canto nella corale, il basket o il cabaret? Perché, per chi non lo sapesse, Valerio Branda è anche un gran barzellettiere. Di tempo adesso dovrebbe averne il buon Valerio, ufficialmente in pensione dopo 23 anni filati da segretario del Comitato Regionale Umbro della Federacalcio. Un riferimento per tutti. Sempre pronto a rispondere ad ogni telefonata, a qualunque ora del giorno e della notte. Il suo dialogo costante con tutti è stata la forza del Comitato negli ultimi anni. Molto più di un semplice segretario per il presidente Luigi Repace che, non a caso, l’ha sempre voluto al suo fianco. "Senza Valerio – sottolinea il presidente – non avrei potuto, anzi, non avremmo potuto fare il percorso che abbiamo fatto negli ultimi anni al servizio della società calcistiche umbre. Un animo buono, mite, pacato e moderato, capace di affrontare e risolvere le difficoltà con l’arte della mediazione. Doti mostrate prima nella sua carriera come insegnante, a stretto contatto con i giovani, a cui ha sempre saputo trasferire il suo immenso bagaglio di valori e principi, e poi anche come punto di riferimento, non solo per l’intero movimento calcistico e per tutto lo sport, ma anche per la società civile, come Consigliere comunale". A raccoglierne il testimone sarà Matteo Donato, con un passaggio di consegne in essere già da mesi. Ma secondo voi il buon Valerio smetterà di rispondere al telefono?