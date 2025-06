Federico Buffa Talks torna su Sky Sport: primo episodio dedicato ad Antonio Conte

Da oggi torna su Sky Sport "Federico Buffa Talks", viaggio a puntate tra storie del mondo dello sport raccontate dal celebre narratore, commentatore e giornalista sportivo milanese. Il primo episodio sarà uno speciale su Antonio Conte, fresco vincitore del campionato di serie A sulla panchina del Napoli.

La sua carriera da allenatore era iniziata nell’Arezzo, dopo una parentesi da vice nel Siena, e in un’anticipazione diffusa da Sky Sport si parla proprio dei suoi esordi alla guida degli amaranto nel campionato di serie B 2006/07. "Quando sono arrivato ad Arezzo – confessa Conte – non ero ancora un allenatore. Pensavo di esserlo perché ero stato allenato dai più grandi tecnici di quel periodo. Prendo la batosta dell’esonero e lì capisco che devo studiare. Oggi sono grato per quell’esonero perché mi ha fatto diventare allenatore, altrimenti forse sarei rimasto solo uno che pensa di essere allenatore ma ragiona ancora da giocatore".

Un messaggio non banale, insomma, da uno dei tecnici più vincenti e apprezzati del momento.