Federico Ficini al Terranuova Traiana

Arezzo, 24 giugno 2025 – La ASD Terranuova Traiana apre il mercato estivo con un innesto di spessore: ufficiale l'arrivo in prestito del difensore centrale Federico Ficini per la stagione 2025-2026. Classe 2003, originario di Empoli, Ficini è considerato uno dei profili più promettenti della categoria, e andrà a rafforzare il reparto arretrato della squadra biancorossa guidata da mister Marco Becattini, attesa al suo terzo campionato in Serie D, il secondo consecutivo. Cresciuto nei settori giovanili di Ponzano e Scandicci, con cui ha debuttato in prima squadra nel 2020, Ficini ha collezionato finora 124 presenze in Serie D, condite da 2 gol e 2 assist, senza mai subire espulsioni. Nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Scandicci, Figline e Montevarchi, accumulando esperienza e affidabilità. Tra i suoi punti di forza, continuità di rendimento e ottima lettura difensiva.

Figlio d'arte, Federico è il primogenito di Fabrizio Ficini, storico difensore dell'Empoli con oltre 160 presenze in Serie A, protagonista anche con Fiorentina, Bari e Sampdoria. Con l'arrivo di Ficini, il ds Donello Resti piazza il primo colpo di una campagna acquisti che punta a consolidare il progetto tecnico del club. “Da oggi i nostri colori sono anche i tuoi”: con queste parole la società ha dato il benvenuto al nuovo innesto biancorosso.