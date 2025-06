Federico Melchiorri: pronto a tornare in campo dopo l'infortunio

"Mi sto allenando ma senza il pensiero fisso di ricominciare a giocare, a meno che non mi chiami qualcuno". L’attaccante maceratese Federico Melchiorri è stato vittima di un grave infortunio nel dicembre scorso quando con la Recanatese ha affrontato la Samb accusando la rottura del crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio. "In quel momento – ricorda il giocatore – ho subito capito cosa mi fosse successo, sapevo bene cosa mi avrebbe atteso nei mesi successivi". Melchiorri ancora una volta ha dato prova di una grande determinazione e resilienza. "Conoscevo quale sarebbe stato il percorso da fare, mi sono rimesso sotto a lavorare nel modo giusto per provare a recuperare al più presto, ma non sono riuscito a tornare in campo prima della fine del campionato".

Adesso il giocatore ha dribblato quel problema. "Ora sto bene, sono anche pronto per giocare. Finora non mi ha chiamato nessuna società, ma se dovesse arrivare una proposta interessante sarei pronto a gettarmi nella mischia". Purtroppo nella carriera di Melchiorri ci sono stati altri momenti difficili. "Quei periodi mi hanno insegnato a non mollare mai, a rimanere concentrato perché c’è da ripartire da capo di bisogna essere pronti". Dopo l’esperienza a Macerata ha spiccato il volo giocando con Padova, Pescara, Cagliari, Carpi, Spal, Perugia e Ancona. "Il top – ricorda – l’ho toccato a Cagliari". Con i sardi si è legato nel 2015 e l’anno successivo è arrivato il debutto in A. "E come potrei dimenticare l’esordio. Ad aprile mi ero rotto il crociato, alla ripresa del campionato mi sono fatto trovare pronto e quando l’allenatore mi ha mandato in campo nel finale ho segnato il gol della vittoria sulla Sampdoria". Ma il top l’ha toccato a Milano. "All’Inter ho segnato un gol e mezzo perché il secondo lo hanno dato ad Handanovic". A Cagliari sono state tre stagioni indimenticabili.