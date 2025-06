Felsina si salva in extremis: Promozione confermata per i giovani talenti

Una salvezza conquistata in extremis e la consapevolezza di poter continuare a far crescere un gruppo giovane e di prospettiva. Il Felsina giocherà in Promozione anche il prossimo anno dopo essersi salvato nell’ultimo atto del campionato appena terminato grazie al pareggio strappato in pieno recupero contro il Trebbo 1979. Una sfida agguantata al 96’ con la rete di Adeyemi che è valsa il 2-2 e di conseguenza la salvezza grazie al miglior piazzamento fiale in classifica. Una stagione complicata quella della formazione di Francesco Buttignon risollevatasi e ripartita verso la salvezza anche grazie alla spinta e alla voglia dei più giovani con una linea più che verde. In rosa infatti figuravano ben 19 giocatori nati tra il 2004 e il 2006 e pochissimi "senatori", tutti nati negli anni Novanta. Il Felsina avrà così la possibilità di giocare un’altra stagione in Promozione.

"Siamo nati nel 2017 e siamo cresciuti con un’idea semplice, mettere il ragazzo al centro, far venire prima la persona del calciatore per una formazione completa – racconta il presidente Federico Palazzoli – Siamo una Scuola Calcio Elite FIGC, abbiamo 300 tesserati che vanno dai 5 anni alla prima squadra". Il risultato ottenuto dalla squadra di Buttignon assume dunque un valore ancora più grande: riavvolgendo il nastro al termine del girone di andata i punti in classifica erano solo 12, con il giro di boa arrivato con la sconfitta per 3-0 proprio contro il Trebbo. A complicare le cose anche la scomparsa del diesse Stefano Zanerini. In cinque mesi il gruppo si è risollevato, restituendo il favore al termine della stagione regolare con lo stesso punteggio e poi ottenendo il pareggio decisivo quando tutto sembrava perduto. Una vittoria sul campo che fa il pari con l’impegno della realtà guidata da Palazzoli anche fuori dal rettangolo verde, con un programma di attività sociali molto articolato: "Portiamo avanti iniziative come ‘Un 10 in campo’ che premia il merito scolastico ma anche ‘Allo stadio con Felsina’, che ha portato i nostri ragazzi a vedere dal vivo il calcio di Serie A. Collaboriamo anche con Ansabbio per i ‘Sabati in Corsia’ all’Ospedale Rizzoli. Si tratta di un modo per insegnare ai ragazzi che giocare e allenarsi a volte è un privilegio e di guardare oltre al proprio orticello".

Gianluca Sepe