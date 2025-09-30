Femminile. Arbitri, Tiziano Reni incontra le società

Domani alle ore 18, si svolgerà al Museo del Calcio di Coverciano, un incontro tra il presidente del Comitato Arbitri Toscana Tiziano Reni e le società di Eccellenza e Promozione Femminile. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Delegato Regionale del Calcio Femminile Stefano Landucci, che lo aveva fissato fra gli appuntamenti più importanti d’inizio stagione. La motivazione di Landucci è stata condivisa dal presidente regionale Figc-Lnd Paolo Mangini. "Tutte le componenti del calcio - afferma Landucci - concorrono alla bellezza e allo sviluppo di questo movimento e una buona comunicazione con la sezione arbitrale ritengo che sia basilare. Il calcio femminile è in salute e dedicheremo il massimo impegno perchè il Comitato sia al fianco e a sostegno di tutti coloro che praticano l’attività, con particolare attenzione al giovanile”. Per il calcio femminile c’è da registrare la rinuncia a partecipare al campionato di Promozione del Corazzano, società alle porte di San Miniato, che interrompe la stagione per non essere riuscita a formare una rosa con un numero sufficiente.

F. Que.