Fenucci, pronostici d’Eccellenza: "E’ un campionato vicino alla D"

L’Eccellenza vista da Gianluca Fenucci, Chiaravallese, ha allenato 10 stagioni in serie D e 13 in Eccellenza, alla guida dell’Urbania, composta da tanti giovani durantini alcuni anni fa ha conquistato uno splendido 4° posto e centrato i play off. E’ docente di scienze motorie al liceo scientifico sportivo Da Vinci di Jesi ed è appassionato di giornalismo. Tra le squadre allenate, la Jesina che fu promossa in D, Civitanovese, Tolentino, Fermana, Pergolese e attualmente è l’allenatore della Biagio Nazzaro di Chiaravalle.

Mister Fenucci, che campionato si aspetta?

"Avvincente come l’ultimo, vicino alla serie D".

La favorita?

"Ci sono diverse squadre attrezzate e pronte al salto di categoria. Credo che nessuna prenderà il largo e potrebbe verificarsi una sorta di lotta a due o tre. K Sport Montecchio e Tolentino mi sembrano già in palla ed hanno ottimi organici ed anche bravi tecnici a guidarle come Protti e Passarini".

Le altre?

"L’Osimana, che ha scelto una strada un po’ diversa dallo scorso anno, confermando però Claudio Labriola che ho avuto il piacere di allenare in alcune stagioni ed è un bravissimo tecnico, preparato e sensibile. Ma anche Urbino, Urbania, Montegranaro, Trodica, Fabriano Cerreto sono squadra ben costruite. Non vedo squadre materasso: ci sono formazioni e società che giocano in Eccellenza da anni come Sangiustese, Montefano, Chiesanuova che hanno staff e rose molto ben costruite".

Quali sono stati i risultati che l’hanno colpita nella prima giornata di campionato?

"La vittoria d’autorità ma per nulla scontata del Tolentino nel difficile campo di Chiesanuova, quella all’inglese dell’Osimana sul Montegranaro, che si sta ulteriormente rinforzando, il pareggio in grande rimonta del Fermignano a Trodica, contro una squadra formata da giocatori importanti e con una società alle spalle che ha a disposizione un grande budget. Bravo Pazzaglia e bravi i suoi calciatori: sono neopromossi ma hanno cominciato col piede giusto".

Di Urbania e Urbino che idea si è fatto?

"Reciteranno un ruolo di primo piano. L’Urbino di mister Mariani, confermato con merito, ha un ottimo organico e calciatori di grande spessore. L’Urbania ha riportato a casa Antonio Ceccarini un amico, profondo conoscitore del calcio e degli uomini. Uno che bada al sodo e non alle mode passeggere. L’Urbania è strutturata a livello societario e sostenuta da sponsor munifici e importanti. La squadra è forte e secondo me può centrare i primi posti della classifica".

Quali saranno le possibili sorprese?

"Occhio al Fabriano Cerreto. Patron Porcarelli pesca spesso allenatori e calciatori nella vicina Umbria e non sempre sono state scelte oculate ma quest’anno mi sembra che siano partiti col piede giusto. La vittoria netta con una Jesina da rivedere è significativa. Chi ben comincia è a metà dell’opera".

Amedeo Pisciolini