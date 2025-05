Fermana 2025-2026: Niente derby con Palmense, trattativa con gruppo maltese in corso

Una certezza per la Fermana edizione 2025-2026 c’è al momento. In quello che sarà il ritorno in Eccellenza a distanza di ben tredici anni non ci sarà il derby. È saltata infatti ufficialmente la possibilità per la Palmense di salire in Eccellenza. La squadra di mister Cardelli, dopo una stagione regolare strepitosa e chiusa al secondo posto nel girone B di Promozione, è stata battuta a domicilio nella finalissima playoff di girone dall’Atletico Azzurra Colli per 2-1, con rete ospite decisiva proprio al novantesimo.

Sarebbe stato il primo storico derby tra la prima squadra del capoluogo di provincia e quella che rappresenta il quartiere più a sud lungo la costa ovvero Marina Palmense. Questa è la prima certezza per la prossima stagione con il Colli che se la vedrà ora nello spareggio finale contro la Fermignanese.

Ma tornando all’attualità, in casa canarina si gira sempre intorno alla trattativa con il gruppo operante a Malta e impegnato in ambito alberghiero, ma anche nella gestione di casinò e con investimenti in svariati settori economici. Un gruppo rappresentato dal manager Francesco Pileri che ha iniziato a interloquire con la famiglia Simoni e l’entourage canarino ormai da diversi mesi, proprio per conto del gruppo interessato.

Colloqui conoscitivi sia in via telematica che di persona, portando avanti la questione di un ingresso in quota di maggioranza in società con la trattativa, confermata dallo stesso manager ternano, che si era arenata per la retrocessione in Eccellenza, ma che ha ripreso vigore ed è tornata nei binari della fattibilità poi nelle ultime settimane.

Scoglio legato alla categoria superato, ci sono però altre situazioni da superare indubbiamente come ad esempio quella dell’omologa del debito. Formalmente non ci saranno sorprese e nel giro di pochi giorni arriverà dal tribunale di Fermo. Sulla questione relativa alle coperture c’è sicuramente da attendere chiarezza e avere maggiori garanzie.

Ma la trattativa continua e deve trovare solidità anche in merito alla questione dei debiti pregressi, legata ai fornitori privati che non rientrano nella ristrutturazione e che quindi vanno saldati integralmente per evitare ulteriori inconvenienti che possano creare problemi proprio all’omologa. E poi la questione legata agli emolumenti per calciatori per gli ultimi mesi della stagione che devono essere saldati.

Tutte questione che sono state discusse anche nel recente incontro avuto a Fermo da Pileri con i dirigenti della Fermana e che saranno al centro del prossimo e imminente (probabilmente il 27 maggio) incontro a Fermo, sostanzialmente decisivo, alla presenza proprio degli imprenditori rappresentati da Pileri. Sarà il momento della verità.